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بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل

بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل
بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل
الإثنين، 29-06-2026 03:11 م

الوكيل الإخباري-   أعلن بنك الاتحاد عن إطلاق أكاديمية "Rise Future Leaders"، وهي مبادرة مخصصة لطلبة المرحلة الثانوية في مجموعة من المدارس تهدف إلى تزويدهم بالمهارات المالية والرقمية والمهنية اللازمة للمستقبل، بما يساعدهم على الانتقال بثقة إلى الحياة الجامعية والاستعداد المبكر لمتطلبات سوق العمل المتغير.

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وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية الاستثمار في الشباب في مرحلة مبكرة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والخبرات العملية التي تمكّنهم من استكشاف خياراتهم الأكاديمية والمهنية وبناء رؤية أوضح لمستقبلهم، بما يعزز الربط بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الحياة العملية.


وتولي الأكاديمية الثقافة المالية ومفاهيم الاستثمار أهمية خاصة باعتبارها من المهارات الأساسية للحياة، حيث تزوّد المشاركين بأساسيات إدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي والاستثمار المسؤول، بما يساعدهم على بناء عادات مالية سليمة واتخاذ قرارات أكثر وعياً منذ سن مبكرة.


كما تركز الأكاديمية على تنمية المهارات الرقمية وتعزيز فهم التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعريف المشاركين بالوظائف المستقبلية والمهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يساعدهم على فهم التحولات المتسارعة في عالم الأعمال والتكنولوجيا واتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية أكثر وعياً.


كما يركز البرنامج على تطوير المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في بيئة العمل الحديثة، بما يشمل مهارات التواصل والعرض والتقديم، والعمل الجماعي، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، إلى جانب مهارات الاستعداد للحياة المهنية، مثل إعداد السيرة الذاتية، والاستعداد للمقابلات الوظيفية، وبناء العلاقات المهنية.


ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من المؤسسات الشريكة التي تستضيف الطلبة خلال فترة التدريب العملي في نهاية البرنامج، بما في ذلك شركات مجموعة بنك الاتحاد، ومؤسسة بنك الاتحاد للفنون الأدائية، إلى جانب مؤسسات من قطاعات الصحة، والخدمات القانونية، والتكنولوجيا، والعمل المجتمعي. ويمنح هذا التنوع المشاركين فرصة اكتساب خبرات ميدانية والتعرّف إلى بيئات عمل مختلفة في مجالات واعدة، مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي والخدمات المالية، بما يعزز جاهزيتهم لوظائف المستقبل والقطاعات الأسرع نمواً. 


وتعقد الأكاديمية في مركز تدريب بنك الاتحاد "سبارك"، وتتضمن فوجين تدريبيين خلال العام يمتد كل منهما لعشرة أيام، حيث ينطلق الفوج الأول خلال الفترة من 28 حزيران إلى 9 تموز، فيما يعقد الفوج الثاني من 19 تموز إلى 30 تموز. ويشارك في كل فوج حوالي 21 طالباً وطالبة تم اختيارهم من عدة مدارس في الأردن ضمن برنامج يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي والتوجيه المهني، ويقدّم جلساته نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب عدد من موظفي بنك الاتحاد الذين يشاركون بخبراتهم العملية وإرشادهم المهني، بما يعزز جاهزية المشاركين للحياة المهنية. 

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