بنك الاسكان يقيم فعالية لتوزيع "كسوة العيد" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

الوكيل الاخباري - أقام بنك الإسكان فعالية خيرية لتوزيع كسوة العيد على 100 طفل في محافظة اربد، وذلك ضمن برنامج "كسوة العيد" الذي ينظمه بنك الملابس الخيري أحد ادارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

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وقد جاءت الفعالية كجزء من نشاطات البنك الاجتماعية المتعددة وبما ينسجم مع أهداف برنامجه المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، والذي يحرص من خلاله على الاهتمام بفئة الأطفال ضمن قطاع التمكين الاجتماعي الذي يتبناه البنك.



وشارك في الفعالية مجموعة من متطوعي بنك الإسكان ضمن برنامج "إمكان الإسكان" حيث تضمنت الفعالية أجواء ترفيهية وتفاعلية أدخلت الفرحة والسرور على قلوب الأطفال المستفيدين.



تجدر الإشارة أن "برنامج إمكان" يعتبر المظلة الأساسية للبنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي ضمن إطار مؤسسي ممنهج ومستدام، حيث يرتكز البرنامج على سلسلة من المبادرات والنشاطات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تُعنى بالعمل المجتمعي، وعلى جهود ومشاركات موظفيه المتطوعين الذين يعتبرون سفراء البنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي والإنساني.



ويشار إلى أن بنك الملابس هو أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أطلق في الربع الأخير من عام 2013 بهدف توفير الملابس الملائمة للأسر الاردنية العفيفة على مدار العام.

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