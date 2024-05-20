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الإثنين، 20-05-2024 11:03 ص

بنك صفوة الإسلامي يواصل دعم مركز الحسين للسرطان ويجدد الرعاية لحفل صندوق ادخار الموظفين لغير الأطباء

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الوكيل الإخباري - واصل بنك صفوة الإسلامي رعايته لحفل صندوق ادخار الموظفين لغير الأطباء عن عام 2024، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ سنوات بين الطرفين.اضافة اعلان


وتشكل هذه الرعاية التي تأتي امتداداً للدعم متعدد المحاور الذي يقدمه البنك للمركز في إطار الشراكة المستدامة بين الطرفين، رسالة من صفوة الإسلامي، يسلط الضوء من خلالها على إيمانه بأهمية جهود القائمين على المؤسسة في تحقيق أهدافها ورؤيتها في توفير الرعاية الطبية الشمولية، كما يرسم صورة من صور التشاركية في حمل المسؤولية تجاه العاملين في القطاع الصحي الذي يستحوذ على اهتمام البنك الكبير، بما يتماشى مع استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية.

ويشار إلى أن رعاية البنك للحفل ولاجتماع هيئته العامة قد اشتملت على تواجد ممثليه من خلال جناح أقامه واستعرض ضمنه أهم ما يقدمه من خدمات ومنتجات وحلول تمويلية ومصرفية من شأنها تلبية مختلف الاحتياجات لموظفي المؤسسة.

 




 

 


 

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