بيان صادر عن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني

الوكيل الإخباري

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- في ضوء الحادثة الأخيرة في منطقة ماركا الجنوبية، يتقدم حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على جهودها الحثيثة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. إن التعامل السريع والفعال مع قضية تخزين المواد المتفجرة يعكس مدى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها أجهزتنا الأمنية.يتمنى الحزب دوام الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، ويؤكد على دعمه الكامل لمحاربة أي جهة تحاول العبث بأمن البلاد وتخريب السلام المجتمعي. نحن على ثقة بأن الأجهزة الأمنية ستستمر في أداء دورها البطولي في حماية المواطنين والتصدي لكل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن.نحث الجميع على التعاون مع الأجهزة الأمنية والابتعاد عن موقع الحادث للسماح لها بمتابعة مهامها دون أي عراقيل، ونؤكد أن القضية قيد التحقيق وسيتم الكشف عن تفاصيلها عند الانتهاء.حفظ الله الأردن وأدام عليه نعمة الأمن والأمان.حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني