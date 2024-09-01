تنمية المهارات" توقع اتفاقية تعاون مع "جورامكو" للتدريب في مجال صيانة الطائرات

وأكدت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري إن اتفاقية اليوم تعد قفزة نوعية نحو آفاق غير تقليدية لأبناء وبنات وطننا العزيز، وبالتعاون مع شركة جورامكو الرائدة في مجال صيانة الطائرات، مشيرة إلى أن تنمية مهارات ذوي المواهب والمبدعين من شبابنا وشاباتنا وتعزيز قدراتهم في تخصصات يحتاجها سوق العمل المحلي والعربي والدولي هو هدف استراتيجي ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهد الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الداعم الكبير لقطاع التعليم المهني والتقني.
مشيرة إلى أن المتدربين البالغ عددهم 25 موهبة أردنية شابة وطموحة سيستفيدون أيضا من فرص العمل التي يوفرها لهم هذا البرنامج لمدة 12 شهرا، على أن يكون المتدرب أردنيا أتم 17 عاما وأكثر، ويتقن اللغة الإنجليزية، وليس لديه اشتراكاً في الضمان الاجتماعي، واجتاز امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) بنجاح إلى جانب الحماس للعمل في مجال الطيران، وأخيراً أن يكون من غير القادرين على تغطية الرسوم الدراسية.
وقدمت الفاعوري نبذة للحضور عن نشأة الهيئة ومهامها وأبرز إنجازاتها، واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، والصلاحيات المنوطة بالهيئة في مجالات منح تراخيص مزودي التدريب، والاختبارات المهنية، وإجازات مزاولات المهنة وتدريب المدربين وتصنيفهم، واعتماد مزودي التدريب حسب المعايير المهنية، والشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجالس المهارات القطاعية، وغيرها.
وثمنت الفاعوري الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة "جورامكو" للنهوض بقطاع صيانة الطائرات في الأردن، مشيدة بتعاون الشركة وإيمانها العميق بالعمل التشاركي الذي يفتح بدوره آفاق جديدة من الإمكانيات لذوي الشغف من أبنائنا وبناتنا.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، فريزر كوري، أن الشركة تحرص دائماً على توحيد الجهود مع المؤسسات الوطنية من أجل نشر الوعي حول صيانة الطائرات ودورها الأساسي في الاقتصاد خاصة وأنها مهنة مطلوبة بشدة وذات إمكانات كبيرة.
وأوضح كوري أن دور الهيئة مهم في تمكين الشركات والمؤسسات في الأردن من تنفيذ برامج تدريبية جيدة التنظيم ومتخصصة لتطوير مهارات الشباب في المجالات الديناميكية وإعدادهم للانضمام إلى سوق العمل.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الفرصة التدريبية ستكون متاحة لجميع المواهب الأردنية في جميع محافظات المملكة
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