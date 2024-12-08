تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي اليابان بتحقيق الفوز بالمركزين الأول والثاني

الوكيل الإخباري- حقّق فريق تويوتا جازو للسباقات إنجازًا استثنائيًّا بالفوز بالمركزين الأول والثاني على أرضه في رالي اليابان، وهو الجولة الختامية ضمن بطولة العالم للراليات التي يُنظمها الاتحاد الدولي للسيارات. قاد السائق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الهايبرد الكهربائية رقم 33 إلى المركز الأول، بينما أحرز سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه المركز الثاني على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الهابيرد الكهربائية رقم 17. وبفضل هذا الأداء المميز، اختتمت شركة تويوتا موسم 2024 بتتويجها بلقب البطولة عن فئة المُصنّعين للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخها.

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وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: "انطلاقًا من شعارنا "نحن نكره الهزيمة"، واصلنا التنافس حتى النهاية دون استسلام. واليوم، أود أن أُعبِّر عن فخري وامتناني لأعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات كافة؛ من ياري ماتي وكاج وتوم، إلى إلفين، وسكوت، وسيب، وفنسان، وتاكا، وآرون، وكالي، ويوني، وجميع أفراد الفريق. شكرًا لكم على هذا الجهد الاستثنائي".

وأضاف: "أهنئ سامي وإيني أيضًا على أدائهما المميز. لقد كانت بطولة العالم للراليات لعام 2024 مليئة بالتشويق حتى اللحظة الأخيرة. ومن المهم لنا بوصفنا شركات آسيوية مختصة في تصنيع السيارات أن نُشرِك جماهيرنا في روح الرالي وأجوائه المميزة هنا على طرقات شرق آسيا. دعونا نواصل معًا تعزيز رياضة سباقات السيارات في آسيا، ونتطلع بشغف إلى الموسم المقبل والمزيد من الإنجازات".

شهد رالي اليابان، الذي أُقيم على طرقات إسفلتية وعرة بالقرب من مدينة تويوتا، ختامًا مثاليًا لموسم مليء بالتحديات. في أجواء تنافسية محتدمة حتى اليوم الأخير، خاض فريق تويوتا جازو للسباقات معركة شرسة على لقب البطولة، إلا أن طاقما السيارتيْن رقم 33 ورقم 17 تفوقا بمهارات استثنائية، ليحسما المركزين الأول والثاني بجدارة، ويبرهنا مرة أخرى على تميُّز الفريق.



وفي مرحلة "باور" الأخيرة، دخلت الفرق المتنافسة كافة بنقاط متعادلة، لكن سيباستيان أوجييه خطف الأضواء بأداء استثنائي، محققًا أسرع زمن في المرحلة وحاصدًا خمس نقاط إضافية، في حين أنهى إلفين إيفانز المرحلة في المركز الثالث. منحت هذه النتائج الحاسمة شركة تويوتا لقب البطولة عن فئة المُصنّعين بعد 13 جولة، ليصبح هذا اللقب الثامن في تاريخ الشركة ببطولة العالم للراليات.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.