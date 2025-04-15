تويوتا bZ4X السيارة اليابانية الكهربائية بالكامل في معرض "المركزية تويوتا"

الوكيل الإخباري- تقدم "المركزية تويوتا" سيارة تويوتا اليابانية الكهربائية الجديدة bZ4X في الأردن، موفرةً تجربة قيادة متطورة تجمع بين جودة التصميم العالية ومعايير السلامة المتقدمة والاعتمادية والابتكار التكنولوجي. تأتي السيارة بكفالة لمدة 3 أعوام أو 150,000 كم للبطارية، و3 أعوام أو 100,000 كم على مكونات السيارة الأخرى، ونظام يتم تحديثه تلقائيًا، وقطع غيار أصلية متوفرة دائمًا وصيانة معتمدة من "المركزية تويوتا"، إلى جانب إمكانية استبدال السيارة الحالية بهذه السيارة المميزة، وضمان قيمة إعادة بيع عالية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق السيارات الكهربائية.

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تعتمد تويوتا bz4x، التي تُعدّ خيارًا آمنًا وموثوقًا للتنقل الكهربائي في الأردن، على محرك كهربائي تزامني مغناطيسي دائم يولد قوة قصوى تبلغ 215 حصانًا (160 كيلو واط) وعزم دوران يبلغ 337 نيوتن متر، مما يمنح السيارة أداءً قويًا وسلسًا. تعمل السيارة ببطارية ليثيوم أيون توفر مدى قيادة يصل إلى 411 كم بشحنة واحدة، مع إمكانية الشحن باستخدام التيار المتردد خلال 6.5 ساعة، أو الشحن السريع بالتيار المباشر خلال 30 دقيقة فقط، كما تأتي مزودة بشاحن CCS2 بقدرة 11 كيلو واط (AC) و150 كيلو واط (DC) مع غطاء قابل للقفل لكلا نوعي التيار.



تجمع تويوتا bZ4Xبين الابتكار والعملية؛ حيث تتميز بمصابيح أمامية LED مع نظام الضوء العالي المتكيف (AHS)، مما يعزز الرؤية والسلامة. تم تزويد السيارة بإطارات من الألومنيوم مقاس 235/50R20، إضافةً إلى زجاج خلفي يعزز الخصوصية ويضفي لمسة من الفخامة. تتوفر السيارة أيضًا بسقف بانورامي مع ظل متحرك، إلى جانب مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي تلقائيًا، ومزودة بإشارات انعطاف وسخانات مدمجة.



تعتمد سيارة تويوتا الكهربائية على أحدث التقنيات لتعزيز تجربة القيادة؛ حيث تتوفر بأنظمة دخول ذكية، مع أوضاع قيادة متعددة تشمل نظام الدفع الاقتصادي (ECO) وثلاثة أوضاع قيادة تناسب مختلف ظروف القيادة. تتميز السيارة بنظام حجب فرامل الانتظار الإلكترونية التي توفر مزيدًا من الراحة والأمان، إلى جانب نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) لقيادة أكثر سلاسة. توفر الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة تجربة ترفيه واتصال متكاملة، مدعومة بنظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت. وتأتي أيضًا بموزع قوى أمامي وخلفي ونظام اختيار متعدد التضاريس، مما يضمن الأداء الأمثل عبر التضاريس المتنوعة.



تقدم بي زد 4 إكس مجموعة من أنظمة الأمان المتطورة، بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع الفرامل الإلكتروني (EBD) لتحقيق أداء كبح مثالي. وتتضمن أيضًا نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC) ونظام المساعدة على نزول المنحدرات (DAC) لضمان ثبات وتحكم إضافييْن. وتم تزويد السيارة بنظام الأمان من تويوتا (Toyota Safety Sense 3.0)، والذي يشمل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار(LKAS)، بالإضافة إلى نظام الوسائد الهوائية الشامل (SRS) للسائق والراكب الأمامي (الأمامي والجانبي)، ووسادتين هوائيتين ستائريتين، ووسادة هوائية أمامية مركزية، مما يوفر حماية قصوى لجميع الركاب.



توفر "المركزية تويوتا" سيارة تويوتا بالكهرباء بفئتين مميزتين، هما: تويوتا بي زد 4 إكس- زد 1 - لون موحد، وتويوتا بي زد 4 إكس- زد 2 - لونين. ومع خبرتها الممتدة لـ 25 عامًا وسمعتها المميزة في السوق، سيحصل العملاء على أفضل خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في البيادر، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في ماركا، ومركز الصيانة الجديد في العقبة، فضلًا عن قطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار. وإلى جانب ذلك، تتوفر إمكانية استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وضمان أفضل قيمة عند إعادة بيعها.