جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا" الأولى على العالم على مستوى الجامعات بمسابقة نساء في علم البيانات "WiDS Datathon"

الوكيل الإخباري - حصد فريقان من كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا على المركز الاول والثاني للجامعات على مستوى العالم في مسابقة نساء العالم في علم البيانات " WiDS Datathon 2023 ، التي نظّمتها جامعة ستانفورد الأمريكية، بمشاركة 1800 متسابق من جامعات وشركات تمثّل 100 دولة، اضافة إلى الحصول على المركزين 5 و7 على مستوى الجامعات والشركات ضمن الترتيب العام.

اضافة اعلان



ومثل الفريقان الفائزان كلا من الطلبة؛ دانة الشريف ، محمد دوله ، ليان حماد ، عيسى البواب ، دارين جاسر ، قصي عبده ، منار أبو طير ، عمر عطاونة ، وبإشراف الدكتورة بشرى حجاوي.

وأعربت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، عن مدى فخرها بتميز وكفاءة طلبة الجامعة وهم على مقاعدهم الدراسية التي تنافس خبرات وكفاءات متخصصة على مستوى العالم.



كما شددت الدكتورة ابو الهيجاء على مواصلة الدعم للطلبة ومشرفيهم لمثابرتهم وسعيهم الدؤوب في رفع اسم الجامعة ضمن المنافسات العالمية في مسابقات تدعم الابتكار والريادة في مختلف المجالات التي تتواءم مع الخطط الدراسية التي تطرحها الجامعة وكلياتها وبما يتناسب مع التطورات التي يشهدها العالم وضمن توجيهات صاحبة السمو الملكي الاميرة سمية بنت الحسن حفظها الله رئيس مجلس امناء الجامعة التي تركز على إعداد جيل متميز وريادي وشركاء عالميين في الثورة التكنولوجية والتقنية التي يشهدها العالم ، ليكونوا سفراء الأردن في العالم.

من

و قال عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الاستاذ الدكتور اشرف احمد، أن المشاركين استخدموا هذا العام في المسابقة، علم البيانات لتحسين توقعات الطقس على المدى الطويل لمساعدة الناس على الاستعداد والتكيف مع ظواهر الطقس المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ.



كما أكد الدكتور اشرف أحمد، أن المشاركة في هذه المسابقة العالمية الكبرى تساعد الطلبة على التعامل مع مشاكل حقيقية تواجه قطاعات هامة في العالم، وتحفزهم نحو البحث عن حلول ابتكارية تخدم المجتمع العالمي باكمله.

وجدير بالذكر، أن الجامعة قد حصلت العام الماضي 2022 من خلال ثلاثة أفرقة من طلبة البكالوريوس من كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة على المراكز الثلاثة الأولى عالمياً على مستوى الجامعات المشاركة بمسابقة نساء في علم البيانات "WiDS Datathon" .