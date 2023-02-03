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الجمعة، 03-02-2023 10:39 م

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحصد المركز الثاني في بطولة آسيا الثانية للمناظرات باللغة العربية 2023

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الوكيل الإخباري - فاز نادي المناظرات والفكر في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بالمركز الثاني بطولة آسيا الثانية للمناظرات باللغة العربية 2023 2nd Asian Arabic Debating Championship 20232، ضمن المنافسة التي أقيمت في مسقط عاصمة سلطنة عٌمان. بمشاركة 42 فريقاً مثل 42 جامعة من دول آسيا. بتنظيم من مركز مناظرات قطر، ورعاية من صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد. و تناظرت الفرق العربية للناطقين بغيرها، والفرق الناطقة بالعربية ضمن جولات للتأهل للنهائي الذي جمع فريق جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا أمام فريق جامعة تكساس إي أند أم - قطر ، بعد تأهلها لدور النهائي بفوزها على فريق جامعة كارنيجي ميلون -قطر. وضم الفريق الفائز، كلا من الطلبة (حمزة داوود، هند ناصر، رولا الأحمد، وسنا مراد)، كما حصلت الطالبة رولا الأحمد على أفضل سادس متحدث في البطولة.

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وهنأت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، الفريق الفائز على هذا الفوز المميز ضمن منافسات تعتبر الاقوى من نوعها في فن المناظرة باللغة العربية. كما أثنت الدكتورة أبو الهيجاء ، على تميز طلبة الجامعة والاعتزاز بكل الانجازات التي حققوها على كافة الأصعدة العلمية والأنشطة اللامنهجية، في مختلف المحافل المحلية والدولية، ما يعزز حرص الجامعة على دعم الأندية الطلابية في الجامعة، التي تسهم في صقل مهارات الطلبة وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتشجيعهم على الريادة ليكونوا الشركاء في صنع القرار . ومن جانبه، أشاد عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، بالطلبة أعضاء النادي، ومسؤولة مكتب الأندية الطلابية والنشاط الثقافي منار الشريدة، وكل من كان له دور في تحقيق هذا الإنجاز في هذا الصرح التعليمي المتميز.

 

وجدير بالذكر أن نادي المناظرات والفكر في الجامعة تأسس عام 2016 باجتماع هيئة تأسيسية تكونت من 40 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الجامعية لتشكل منصة شبابية أردنية تعنى بصناعة الشباب الاردني الواعي المتمكن من خلال طيف واسع من الأنشطة والفعاليات المتخصصة، بهدف بناء الفكر السليم والتدريب على معايير المناظرة.

 

وكان نادي الفكر والمناظرات في الجامعة قد توج بطلا للبطولة الآسيوية الأولى للمناظرات باللغة العربية في العام2019، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور بتنظيم من الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية، وبمشاركة 100 متسابق يمثلون 20 جامعة عالمية.

 




 

 


 

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