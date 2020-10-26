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الإثنين، 26-10-2020 10:08 ص

جامعة الشرق الأوسط تكرم أوائل الثانوية العامة بمنح دراسية

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس جامعة الشرق الأوسط، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، عددا من الطلبة الأوائل في الثانوية العامة، والذين حصلوا على منح دراسية كاملة، استحقوها لقاء مثابرتهم، وتصميمهم على تحقيق أعلى الدرجات في الثانوية العامة.

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وبين الدكتور الحلحولي، خلال اللقاء الذي شهد حضور نواب الرئيس، اعتزازه وفخره بهذه الطاقات العلمية، مثمنا جهودهم وتفوقهم في تحصيلهم العلمي، ومشيرا في ذات الوقت إلى دور الجامعة في تخريج طلبة مؤهلين قادرين على دخول سوق العمل بجدارة، يساهمون برقي الوطن وتقدم تنمية المجتمع.


وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا التي تهم الطلبة، فيما أكد الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي حرص الجامعة على التواصل مع طلبتها والاستماع لمقتراحاتهم.


 




 

 


 

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