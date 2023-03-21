جمعية وكلاء السياحة والسفر تعقد فعالية حول البوسنة والهرسك "الوجهة الأكثر إثارة في العالم"

الوكيل الإخباري - عقدت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، أمس الاثنين، فعالية تقديمية للبوسنة والهرسك – الوجهة الأكثر إثارة في العالم في فندق روتانا – بالعاصمة عمان.







وعُقدت الفعالية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، والخطوط الجوية التركية بالإضافة إلى الشركاء من البوسنة والهرسك، وحضرها سفير البوسنة والهرسك لدى الأردن ووفد تجاري رفيع المستوى يضم منظمات سياحية من كبار المديرين التنفيذيين في البوسنة والهرسك.





بدوره قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية سهيل هلسه إن قطاع السياحة من القطاعات الهامة في المملكة، ومن باب حرص الجمعية على التشاركية مع المنظمات الانمائية العالمية مثل USAID، والتي تهدف لفتح آفاق وقنوات جديدة لاستفادة مكاتب السياحة والسفر الأردنية وتوسعة الوجهات للعالم جاءت هذه الفعالية.





من جهته أشار سفير البوسنة والهرسك الدكتور إيرول موجانوفيتش إلى تقدير البوسنة والهرسك للشراكة مع جمعية وكلاء السفر الأردنية لتنظيم هذا الحدث، بالإضافة إلى خطوط الطيران التركية وشركاء من البوسنة والهرسك.







وأضاف أنه يمكن للأردن أن يكون سوقًا هامًا للبوسنة والهرسك، ويمكن أن استغلال موقعه الاستراتيجي واتصالاته الجوية كمحطة للمسافرين الذين يرغبون في زيارة البوسنة والهرسك الجميلة.، لافتا إلى أنه سيتم تسهيل عملية الحصول على التأشيرة وجعله في ذهن زوار الأردن والمنطقة.





وجرى خلال الفعالية اجتماعات ثنائية B2B مباشرة ما بين شركات السياحة الأردنية والشركات من البوسنة والهرسك.

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