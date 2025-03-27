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"جورامكو" توقع اتفاقية جديدة مع خطوط IndiGo

ؤرلت
جورامكو
 
الخميس، 27-03-2025 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية جديدة مع خطوط IndiGo ، التي تعد شركة الطيران الأكثر تفضيلاً في الهند، كما تعتبر واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم.

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وقد جاء هذا الإعلان في معرض جنوب آسيا لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية 2025 ، والذي أقيمت فعالياته في الهند. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى "جورامكو" مهمة إجراء عمليات الصيانة الثقيلة وخدمات نهاية تأجير الطائرات ل IndiGo ، وذلك لضمان أفضل أداء للأسطول خلال موسم الصيف.


وفي تعليق له على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "مسرورون بالترحيب بخطوط IndiGo في قائمة عملائنا وبأن نكون المزود لها في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات. وتحمل هذه الاتفاقية أهمية كبيرة كونها تبرهن على مكانتنا الرائدة عالمياً وعلى مدى الثقة التي نتمتع بها على مستوى عملائنا، كما أنها تفتح الآفاق الجديدة أمام توسيع عملياتنا وخدمة قاعدة أوسع من العملاء في جنوب آسيا."


ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات لدى خطوط IndiGo ، ايسيدري بوركيراس: "نحن ملتزمون بضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة من خلال الصيانة ذات المستوى العالمي لطائراتنا وفقاً لأعلى وأفضل  المعايير. وتعكس هذه الاتفاقية الخاصة بطائرات ايرباص ثقتنا الكبيرة في خبرات وقدرات جورامكو وإمكانياتها."

 
gnews

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