"جورامكو" توقع اتفاقية جديدة مع خطوط IndiGo

وقد جاء هذا الإعلان في معرض جنوب آسيا لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية 2025 ، والذي أقيمت فعالياته في الهند. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى "جورامكو" مهمة إجراء عمليات الصيانة الثقيلة وخدمات نهاية تأجير الطائرات ل IndiGo ، وذلك لضمان أفضل أداء للأسطول خلال موسم الصيف.
وفي تعليق له على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "مسرورون بالترحيب بخطوط IndiGo في قائمة عملائنا وبأن نكون المزود لها في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات. وتحمل هذه الاتفاقية أهمية كبيرة كونها تبرهن على مكانتنا الرائدة عالمياً وعلى مدى الثقة التي نتمتع بها على مستوى عملائنا، كما أنها تفتح الآفاق الجديدة أمام توسيع عملياتنا وخدمة قاعدة أوسع من العملاء في جنوب آسيا."
ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات لدى خطوط IndiGo ، ايسيدري بوركيراس: "نحن ملتزمون بضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة من خلال الصيانة ذات المستوى العالمي لطائراتنا وفقاً لأعلى وأفضل المعايير. وتعكس هذه الاتفاقية الخاصة بطائرات ايرباص ثقتنا الكبيرة في خبرات وقدرات جورامكو وإمكانياتها."
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