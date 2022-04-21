جيلي الأردن تطلق حملتها الرمضانية بدفعة أولى 15%

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة الخياط للسيارات AKM الوكيل المعتمد لسيارات GEELY في المملكة وبمناسبة شهر رمضان المبارك حملتها والتي تستمر طيلة الشهر الفضيل على جميع موديلات جيلي SUV موديل 2022 وبدفعة أولى 15% فقط مع امكانية استبدال سيارتك القديمة مهما كان نوعها.



وفي هذا السياق أعرب طارق الصاحب، المدير التنفيذي للخياط للسيارات"نحرص خلال شهر رمضان بتقديم أفضل ما عندنا من عروض،والتي تسمح للجميع بأن يكونوا جزءاً من عائلة جيلي المتنامية بسوقنا الأردني. ولا شك بأننا نسعى دائماً بتقديم المزيد من الخدمات والعروض التمويلية المميزة والتي تناسب احتياجات عملائنا في المملكة، لأننا نعلم بأنهم لطالما كانوا وما يزالون أساس نجاحنا دائماً".

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وأضاف الصاحب، شهر رمضان يعتبر جزءاً من استراتيجيتا للتواصل مع زبائننا الكرام وتلبية تطلعاتهم من خلال تقديمنا أقوى العروض. فنحن على ثقة بأن مركبة كولراي وأزكارا وأوكافانجو ذات السبع مقاعدSUV، يشكلون خياراً أنيقاً وعصرياً للباحثين عن التميز في الأداء التكنولوجي والتصميم العصري وبالأخص عوامل السلامة والأمان،كأهم ركيزة تقدمها شركة جيلي على مستوى العالم".



وبالتزامن مع الشهر الكريم، تقدم شركة الخياط للسيارات وكلاء جيلي بالمملكة أقوى العروض مع كفالة ممتدة تصل لغاية 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق بالاضافة لعقد صيانة مجاني لمدة سنتين يشمل القطع والأجور.



واحتفاء منها بهذه المناسبة، وتعبيراً عن التزام شركة الخياط للسيات (جيلي الأردن)، بتقديم الأفضل خلال الشهر الفضيل، تقدم شركة الخياط للسيارات AKM حلول تمويلية متنوعة ومميزة لتسهيل اقتناء مركبة العمر من جيلي على جميع موديلات SUVموديل 2022 (كولراي، ازكارا واوكافانجو) وبشروط ميسرة مع تسهيلات كبيرة للدفع المباشر أو من خلال البنوك على دفعات مريحة وطويلة المدى مع الحرص على تنويع الخيارات المقدمه لزبائنن علامة شركة جيلي بالأردن.



ويمكن للراغبين بالتعرف أكثر وعن كثب على الحلول التمويلية المقدمة طيلة الشهر الفضيل، زيارة معرض شركة الخياط للسياراتAKM(جيلي الأردن) والكائن بشارع مكة (أبراج الحجاز)، إذ يقدّم فريق مبيعات جيلي المساعدة المختصة في اختيار ما يناسب كل فرد واحتياجاته حسب أسلوب حياته، بالإضافة إلى إمكانية خوض تجربة قيادة لسيارات جيلي المتواجدة في المعرض أو من خلال موقع الشركة الرسمي www.geely.jo وصفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي @GeelyJordan والتي بدوره يستعرض كامل التفاصيل.



ومن الجدير بالذكر، أن مركز الخدمة المخصص لخدمات مابعد البيع وقطع الغيار مجهز بأحدث التقنيات وبأعلى معايير خدمة الصيانة، والكائن في منطقة البيادر الصناعية خلف أدوية الحكمة، والذي يؤمن تجربة متكاملة لخدمة ما بعد البيع تمنح مالكي سيارات جيلي راحة البال والطمأنينة الكاملة.