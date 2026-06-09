جيلي EX2 تتصدر فئتها في الأردن وتواصل ترسيخ مكانتها في سوق السيارات الكهربائية

الوكيل الإخباري- عمّان، الأردن – واصلت سيارة جيلي EX2 تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية الأردني، بعد أن حققت أداءً قوياً في المبيعات مكّنها من تصدر فئتها في المملكة خلال شهر مايو، في إنجاز يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها السيارة بين العملاء الباحثين عن حلول تنقل عصرية تجمع بين الكفاءة والتكنولوجيا والقيمة العملية.



وتوفر شركة الوصل للسيارات – جيلي الأردن، التابعة لـ مجموعة عليان، دعماً متكاملاً لمالكي السيارة من خلال شبكة خدمات ما بعد البيع المتخصصة، وتوافر قطع الغيار الأصلية، بما يضمن راحة العملاء واستمرارية الأداء الموثوق للمركبة.

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وتُعد جيلي EX2 من أحدث السيارات الكهربائية المدمجة التي تقدمها علامة جيلي العالمية، حيث تم تطويرها لتلبية متطلبات التنقل اليومي داخل المدن من خلال تصميم عصري، ومساحات داخلية عملية، وتجهيزات تقنية متقدمة تعزز من تجربة القيادة والراحة.



وتعتمد السيارة على محرك كهربائي يولد قوة تبلغ 114 حصاناً، ما يمنحها أداءً سلساً واستجابة فورية تلائم مختلف ظروف القيادة اليومية. كما تأتي مزودة ببطارية متطورة تعتمد تقنية التبريد السائل لتعزيز الكفاءة والسلامة وإطالة العمر التشغيلي.



وتستفيد جيلي من الخبرات الهندسية والتقنيات المتقدمة ضمن مجموعة جيلي العالمية، التي تضم تحت مظلتها علامة Volvo العالمية، الأمر الذي ينعكس على مستويات الجودة والسلامة والتكنولوجيا المستخدمة في تطوير سياراتها الحديثة.



كما تتميز EX2 بحزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام الكبح التلقائي للطوارئ، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، ونظام التثبيت الذكي للسرعة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية والعملية التي تجعلها خياراً مثالياً للأفراد والعائلات على حد سواء.



وتأتي جيلي EX2 مع كفالة للمركبة لمدة 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر، بالإضافة إلى كفالة للبطارية لمدة 8 سنوات أو 150,000 كيلومتر، الأمر الذي يعكس ثقة الشركة بجودة المنتج واعتماديته على المدى الطويل.