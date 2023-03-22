حلويات حبيبة " الأصل" تُهنيء الشعب الأردني بمناسبة الشهر الفضيل وتطلق رقماً خاصاً للتواصي

الوكيل الإخباري - مع بدء العد التنازلي لبداية شهر رمضان المبارك، انطلق العمل في حلويات حبيبة “الأصل” كما خلية النحل لاستقبال زبائن هذا “المُنجز” الأردني التاريخي الذي قفز عن فكرة التجارة والاستثمار ليترسخ كمعلمٍ أردني يُحاكي بدايات تأسيس وطن، وذوق مواطن اعتاد على أن تكون حلويات حبيبة جزءاً من ثقافته.

وبهذه المناسبة، توجهت إدارة حلويات حبيبة، وعلى رأسها الحاج هاني محمود حبيبة، وريث هذا الإنجاز الضخم، بأحر التهاني والتبريكات الى القيادة الأردنية والشعب الأردني الأصيل، ضارعين الى الله عزوجل أن يكون شهر خيرات ورحمة للبلاد والعباد على امتداد مساحة الأردن الحبيب.

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كما أطلقت إدارة حبيبة المعروفة بعلامتها الزرقاء الشهيرة التي تحمل إسم “حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده”، عن إطلاق رقماً جديداً للتواصي هو 065531555 وذلك من أجل التسهيل على الزبائن خلال الشهر الفضيل الذي طالما تميز بحلويات حبيبة لا سيما “الكنافة” التي يقصد الأردنيون وزوار الأردن، فروع حبيبة الخمسة في الأردن لتذوقها، ولتكون أيضا الزائر الدائم على موائدهم في الشهر الفضيل.

كما عادت إدارة حلويات حبيبة لتؤكد للشعب الأردني وزوار الأردن، بأن لا فروع جديدة لها على الإطلاق سوى الفروع الخمسة المعروفة في عمان وهي فرعي شارع المدينة المنورة، وفرع وسط البلد بجانب البنك العربي، وفرع شارع الملك حسين مقابل مقهى السنترال، وفرع الوحدات شارع مادبا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لا علاقة لها بالشكاوي عن جودة المنتجات من أية فروع أخرى غير الفروع الخمسة التي تعود لحلويات حبيبة “الأصل”.



كما نوهت إدارة حلويات حبيبة بأنها لم تفتتح خلال الفترة الماضية أية فروع على الإطلاق حتى لو كانت تحمل ذات الاسم وذات العلامة، فهذه الفروع لا تمت لحلويات حبيبة الأصل بأية صلة.







