خصومات مميزة على مجموعة من أبرز سيارات تويوتا 2022 من "المركزية تويوتا" بمناسبة عيد الأم ورمضان

الوكيل الاخباري - على طريقتها الخاصة، تحتفي “المركزية تويوتا”بمناسبتين مميزتين لهذا العام هما عيد الأم وشهر رمضان الفضيل؛ إذ تقدم لعملائها خصومات تصل إلى 3,500 دينار على أربع سيارات تويوتا 2022 الأكثر رواجًا.

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وخلال فترة العرض الذي يبدأ من 21 آذار 2022 ويستمر لغاية الأسبوع الأخير من شهر رمضان، تتيح “المركزية تويوتا” سيارة تويوتا C-HR بخصم 1,000 دينار، وسيارة تويوتا كورولا كروس بخصم 2,400 دينار، وسيارة تويوتا كامري بخصم 3,000 دينار، وسيارة تويوتا راف 4 بخصم 3,500 دينار (تطبق الشروط والأحكام).



وتُعدّ سيارة تويوتا كورولا كروس امتدادًا لطراز السيارات العائلية الصغيرة “سيدان” من تويوتا، وهي مزودة بمحرك هايبرد سعة 1.8 لترًا، لتقدم أداءً ديناميكيًا متسارعًا بقوة 168 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن-متر، مع ناقل حركة ذي تعشيق مستمر، إلى جانب الكفاءة الممتازة في استهلاك الوقود (معدل استهلاك الوقود يتراوح بين 400 إلى430 كم لكل 20 لترًا)، فضلًا عن التصميم الخارجي المميز والمساحة الداخلية الواسعة، مع مجموعة كبيرة من مواصفات السلامة المتقدمة.



أما سيارة تويوتا C-HR، فتتميز بتصميمها الخارجي المعبّر عن الطاقة والحيوية الاستثنائية وتصميمها الداخلي الأنيق والعصري، وتأتي بمحرك سعة 1.8 لترًا، بقوة 165 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن-متر، وناقل حركة متعدد السرعات، مع أعلى مواصفات السلامة المتقدمة. وتأتي سيارة تويوتا راف 4 بمحرك هايبرد سعة 2.5 لترًا بقوة 215 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 213 نيوتن-متر، مع ناقل حركة CVT هايبرد، مع تصميم خارجي جاذب يلفت الأنظار، وتصميم داخلي مريح، ونظام السلامة بمقاييس عالمية.



ويتمتع تصميم سيارة تويوتا كامري بنظرة مستقبلية؛ إذ تمنح المقصورة الداخلية السائق شعورًا رياضيًا رائعًا مع المظهر الخارجي الجاذب، إلى جانب ميزات الأمان والسلامة الفعالة والوقائية. وتأتي السيارة مع محرك القوة الديناميكي المطوّر حديثًا بسعة 2.5 لتر بقوة 208 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 213 نيوتن-متر، وناقل حركة ذي تعشيق مستمر للهايبرد، مع ثلاثة أوضاع تلبي رغبات السائق بما يشمل: الوضع الرياضي بصمام خانق مطور، أو الوضع البيئيECO لتحقق أقصى درجات الكفاءة، أو الوضع الكهربائيEV لقيادة كهربائية كاملة.



ترحب “المركزية تويوتا” بالجميع في معرضها في شارع مكة لمعرفة المزيد حول هذا العرض المميز، أو عبر الاتصال بالرقم: 06-5508060، أو التواصل مع يوتا BOT من خلال تطبيق “واتساب” على الرقم: 06-5508080.

