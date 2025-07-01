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(دعوة) ‘Galaxy Unpacked’ يوليو 2025 استعد لتجربة ‘Ultra’ كما لم تعرفها من قبل

لتهل
سامسونج للإلكترونيات
 
الثلاثاء، 01-07-2025 07:29 ص

الوكيل الإخباري-   على مدار سنوات، حرصت سامسونج للإلكترونيات على تصميم أجهزتها بما يلبّي احتياجات المستخدمين الحقيقية، مثل تحسين الأداء، وتطوير الكاميرات، وتوفير طرق أكثر ذكاءً للتواصل. ومع  ‘Galaxy AI’، لم تعد المسألة تتعلق فقط بما تستطيع الأجهزة فعله، بل بكيفية تفاعل الأشخاص معها.

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ومع التحوّل السريع للذكاء الاصطناعي إلى واجهة الاستخدام الجديدة، تتغيّر علاقتنا بالتكنولوجيا بشكل جذري. فلم يعد الهاتف الذكي مجرد مجموعة من التطبيقات والأدوات، بل أصبح رفيقاً ذكياً يُدرك احتياجات المستخدم ويستجيب لها على الفور. وهذا التحوّل ينقلنا من مرحلة التفاعل إلى مرحلة التوقّع، حيث تُنفَّذ احتياجات المستخدم فوراً بمجرد أن يصبح الذكاء الاصطناعي هو الواجهة.

وتعمل سامسونج على تطوير الجيل القادم من أجهزة ‘Galaxy’ استناداً إلى واجهة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومزودة بتقنيات متقدمة تُعزز من قدرتها على تحقيق أقصى إمكاناتها. ويشهد هذا التحول بداياته بالفعل، إذ تستعد الشركة للكشف عن أفضل ما توصّلت إليه في ‘Galaxy AI’ والحرفية التي تميّز ابتكاراتها.


وفي 9 تموز، ستستضيف شركة سامسونج للإلكترونيات حدث ‘Unpacked’ في بروكلين، نيويورك، وهي منطقة تتميز بروحها الفريدة وتاريخها المميز. وتُعد بروكلين موطناً للأفكار الجريئة والرؤى المستقبلية، ما يجعلها المكان الأمثل للكشف عن أحدث وأهم إضافات مجموعة  ‘Galaxy’، بفضل مجتمعها المبدع والمتعاون الذي يميزها. وسيتم بث الحدث مباشرة عبر موقع  Samsung.com، وSamsung Newsroom، وقناة سامسونج على يوتيوب، وذلك في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .


تابعونا وكونوا على اطلاع دائم عبر زيارة news.samsung.com/mena للحصول على جميع المواد الترويجية والمقاطع الدعائية والتحديثات المرتقبة قبل حدث ‘Unpacked 2025’.

 
gnews

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