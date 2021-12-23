راوتر HUAWEI WiFi AX2 الذكي بسرعة الجيل السادس من الواي فاي وحماية عالية لشبكة الإنترنت المنزلية قريبًا في الأردن

الوكيل الاخباري - مع تزايد عدد الأجهزة التي تحتاج لاتصال بشبكة الإنترنت في منازلنا، أصبحنا نحتاج لاتصالات لاسلكية أفضل وأسرع، ممّا يزيد من حاجتنا لشبكات اتصال موثوقة وقوية.

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وقد أعلنت هواوي مؤخرًا عن جهاز الراوتر الذكي HUAWEI WiFi AX2 الذي يوفّر للمستخدمين في المنازل جميع الميزات التي يحتاجونها خلال عصرنا الحالي، وسيُطلق قريبًا في الأردن.

ويدعم الجهاز التحسن الكبير في الإنتاجية والسعة للحصول على فيديوهات فائقة الدقة والمرونة في البث، وتجارب ألعاب إلكترونية أكثر تفاعلًا.

ومن خلال دعمه لنظام HarmonyOS Mesh+، فإنه يسمح للمستخدمين بإيصال عدة أجزاء من جهازHUAWEI WiFi AX2 لتغطية واي فاي أفضل داخل المنزل.











راوتر منزلي بدعم WiFi 6 بتردد 5 جيجاهرتز

يمتاز راوتر HUAWEI WiFi AX2 المنزلي بمعدل نقل لاسلكي يصل إلى 1,501 ميغابت في الثانية، أي أنه أسرع بكثير من أجهزة الرواتر بدعم WiFi 5 والتي يصل معدل النقل اللاسلكي لديها لغاية 1200ميغابت في الثانية.

وفي جهاز HUAWEI WiFi AX2، فإنَّ سرعة تردد النطاق تصل لغاية 5 جيجاهرتز وتم زيادتها بنسبة 38%. ويحتوي الجهاز أيضًا على تقنية True Dual-band ثنائية النطاق كأجهزة الراوتر السابقة من هواوي.

وتكمن فائدة التردد النطاق الثنائي في قدرة الترددات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز بالعمل بتناغم معًا، كما تدعم الخاصية الانتقال الأوتوماتيكي بين الترددات والاتصال بالتردد الذي لديه الشبكة الأفضل، وذلك بعد تحليل حالة الشبكة في الأجهزة خلال الوقت الراهن.

وللاتصالات متوسطة المدى غالبًا، فإنَّ تردد 5 جيجاهرتز هو المفضل اختياره.

وبهذه الطريقة، يتم تقليل البطء عند الاتصال ممّا يمنح المستخدمين تجربة السلاسة عند الاتصال بشبكة الواي فاي حين مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب الإلكترونية التي تحتاج اتصالًا قويًا.



التكيف التلقائي لشبكة غيغابت واسعة/محلية النطاق



يصعُب على العديد من المستخدمين التمييز بين منافذ شبكة جيجابت واسعة النطاق WAN ومحلية النطاق LAN، وعند ضبط إعدادات جهاز الراوتر يقوم بعض المستخدمين بإيصال الكابل في المنفذ الخاطئ؛ ممّا يؤدي لفشل الاتصال.

ولكن الموضوع مختلف مع جهاز HUAWEI WiFi AX2؛ حيث يوفّر للمستخدمين حلًا ذكيًا وأنيقًا لهذه المشكلة من خلال توفير ثلاثة منافذ تتكيف تلقائيًا مع شبكة غيغابايت واسعة أو محلية النطاق وتستطيع التفريق بين الكوابل المختلفة بكل سهولة.

ويمنح هذا الحل الذكي للمستخدمين إمكانية الاتصال بجهاز الراوتر من خلال أي منفذ. ومع هذه الميزة، أصبح ضبط جهاز الراوتر أسهل ممّا سبق وبخطوتين فقط.



تغطية موسعة وثابتة ومتطورة للشبكة اللاسلكية مع نظام HarmonyOS Mesh+‎



يٌستخدم مُصطلح نظام HarmonyOS Mesh+ لوصف خصائص عديد متواجدة في أجهزة راوتر هواوي، ويمكن تجميع أجهزة التوجيه المتعددة الموضوعة تحت اسم شبكة لاسلكية واحدة، وتُساهم هذه الخاصية بتحسين الاتصال بين جهاز الراوتر والأجهزة المتصلة به، ممّا يمنح تجربة اتصال أفضل وأكثر تقدمًا وتجربة مستخدم مميزة بالفعل.



وتعمل أجهزة الراوتر المزودة بأجهزة توجيه الشبكة التقليدية على توفير تغطية واي فاي من خلال شبكة من الموجهات المتعددة، حيثُ يقوم كل موجّه بمشاركة مُعرف مجموعة الخدمات SSID نفسه.

وتستطيع الأجهزة المتصلة البحث بكل سهولة عن الموجه الذي يوفّر أفضل شبكة لنقل البيانات والانتقال بمرونة بين الموجهات المتعددة عندما يقوم المستخدم بتغيير مكانه.

وبالرغم من ذلك، فإنَّ الخوارزميات الخاصة بالتبديل خلال التجوال تكون مدعومة من أجهزة توجيه الشبكة التقليدية، والتي عادةً ما تكون معتمدة على قوة شبكة الاتصال. ولأنَّ هذه الخوارزميات لا تتطرق كثيرًا لمتطلبات بعض الأجهزة؛ فالنتيجة تكون أحيانًا تجربة مستخدم غير مرضية.



ويعرض جهاز HUAWEI WiFi AX2 العديد من ميزات التجوال المتقدمة والسلسة، ومن ضمنها نظام HarmonyOS Mesh+ المدعوم بسبع خوارزميات خاصة بالتجوال. ممّا يُسهّل من انتقال هاتفك بين نقاط الاتصال القوية عند تجوالك وتنقلك داخل أرجاء المنزل.

ومع التحكم من خلال جهاز هاتف HarmonyOS، فإنَّ وقت الاستجابة هو 50 ميللي ثانية؛ ممّا يعني أنك تستطيع الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية ومشاهدة الفيديوهات وإجراء المكالمات الصوتية، وغيرها من الخدمات دون أي مقاطعة. وتكون سرعة الاستجابة عادةً أعلى من 100 ميللي ثانية لدى أجهزة الراوتر من شركات أخرى، وتصل أحيانًا إلى 200 ميللي ثانية.



تطبيق HUAWEI AI Life



يأتي جهازHUAWEI WiFi AX2 محمَّلًا مسبقًا بتطبيق HUAWEI AI Life. ويهدُف هذا التطبيق لتسهيل عملية إدارة أجهزة الراوتر والأجهزة المتصلة. ويقدم أيضًا خصائص ذكية ومتقدمة مثل: الفحص والمراجعة، التشخيص الذكي، التحكم الرئيسي بالأجهزة، وجدران الحماية.



خاصية HomeSecTM لحماية بيانات المستخدم وضمان أمن الشبكة



الأمن السيبراني هو ضرورة يجب الاهتمام بها في عصر المعلومات الحالي، فقد جعلت تهديدات ومشاكل الأمن السيبراني المستخدمين أكثر وعيًا ممّا سبق فيما يتعلق بأهمية حماية البيانات الشخصية. ويوفّر جهاز HUAWEI WiFi AX2 ميزات حماية قوية وعالية، ممّا يُساهم في حماية خصوصية المستخدم وتوفير حماية وأمن سيبراني للبيانات.



وتستخدم أنظمة اختراق ومهاجمة أجهزة الواي فاي منهجية المحاولة والخطأ لمعرفة كلمة المرور لشبكة الواي فاي. ويستطيع جهاز HUAWEI WiFi AX2 التمييز بفاعلية بين كلمة المرور الخاطئة التي يقوم بإدخالها المستخدم وتلك الناتجة عن هجمات القوة الغاشمة.

وعندما يزيد عدد المحاولات لإدخال كلمة المرور بشكلٍ خاطئ عن الحد المعقول؛ يبدأ جهاز الراوتر بمنع الجهاز من الاتصال مجددًا لفترة من الزمن.

وبالإضافة إلى ذلك، بإمكان المستخدمين تحديد قائمة من الأجهزة الموثوقة وأخرى للأجهزة التي ينبغي حظرها، ليتم توجيه الأجهزة غير المسموح لها الاتصال بالشبكة، أو تحديد مدى اتصال بعض الأجهزة في اللائحة الموثوقة. وتُساهم هذه الإجراءات في حماية بيانات المستخدم وأمن الشبكة في المنزل.



اليوم، أصبح الإنترنت ضرورةً في حياتنا اليومية، فحين نقوم باستضافة الأحبة والأصدقاء فإنَّنا نشاركهم شبكة الواي فاي الخاصة بنا لأنها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أسلوب الضيافة الحديث، وكأنَّ ذلك قد أصبح بأهمية منحهم كوبًا من الشاي.

ولكن، الموضوع ليس بسهولة تحضير كوب من الشاي؛ فمشاركة شبكة الواي فاي الخاصة بك مع أحدهم هو مخاطرة أحيانًا. ولذلك فقد أصبح هنالك العديد من التطبيقات التي تشارك كلمة مرور جهاز الواي فاي الخاص بك مع مجموعة من المستخدمين المجهولين الموجودين على التطبيق.

لذلك، إذا كنت مستضيفًا لأحد الأصدقاء ولديه تطبيق من هذا النوع على جهازه؛ فهنالك احتمالية كبيرة أن كلمة المرور سيتم مشاركتها مع مجموعة هائلة من المستخدمين الغرباء. لحسن الحظ، يأتي جهاز HUAWEI WiFi AX2 مع خاصية التحكم بالضيوف على شبكة الواي فاي؛ حيثُ بإمكانك تفعيل خدمة الضيوف على شبكتك ووضع كلمات مرور خاصة بالضيوف. وبهذه الطريقة سيصبح بإمكان ضيوفك الاستمتاع بشبكة الواي فاي بدون القدرة على الوصول لبيانات الأجهزة المتصلة، ممّا يُساهم في حماية بياناتك بشكلٍ كبير.



لا تتردد باقتناء جهاز الراوتر HUAWEI WiFi AX2 الذكي بسرعة الجيل السادس من الواي فاي فور طرحه في السوق الأردني لتتمتع بحماية عالية لشبكة الإنترنت المنزلية.