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الأحد، 18-10-2020 09:46 ص

ريادة أعمال جامعة الشرق الأوسط يبلور الخطة الإستراتيجية جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن

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الوكيل الاخباري – شارك مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط، الدكتور عبد الرحمن زريق، في الجلسات التي نظمتها جمعية سيدات الأعمال الأردنية، باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بهدف بلورة خطة استراتيجية جديدة للجمعية لمدة خمس سنوات، قائمة على مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال.

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وأكد الدكتور عبد الرحمن زريق، الذي يشرف على إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للجمعية، خلال الجلسات التي شهدت حضور العين هيفاء النجار، وأعضاء الهيئة التنفيذية والإدارية للجمعية، أن رؤية ورسالة جمعية سيدات الأعمال الأردنية، ستحرص؛ وفق رغبة الهيئة التنفيذية والإدارية للجمعية، على دعم الرياديين، وتمكين المرأة والشباب في كافة المجالات، من خلال مشاركة خبراتها وعطائها المستمر في مجال ريادة الأعمال.


من جانبها، أثنت المديرة التنفيذية للجمعية، السيدة ثناء الخصاونة، على دور مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط على مساهمته الفاعلة في ترجمة الرغبة الملكية تشجيع الابتكار ونشر الثقافية الريادية في جميع نواحي الحياة، مشددة على أن أهم أدوار الجمعية مرتبط بشكل أساسي في تحقيق ازدهار ورفاهية المجتمع الأردني، خاصة ما يتعلق ببيئة الأعمال، إضافة لتوفير مسارات ومنصات للمرأة الأردنية، ودعمها في المساهمة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني الأردني.


الجدير ذكره، أن الدكتور عبدالرحمن زريق، حاصل على درجة الدكتوراة في قيادة الابتكار من جامعة كاليفورنيا للإدارة في سان ديغو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو معتمد في الابتكار الاستراتيجي من جامعة هارفرد ومعهد الابتكار العالمي الكائن في بوسطن الأمريكية، كما يعتبر سفير الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وعضو لجنة في صندوق البحث العلمي والابتكار في الأردن.



 




 

 


 

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