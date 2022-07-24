زين الشريك الاستراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي – أول فيلم

الوكيل الإخباري - انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وفي إطار حرصها المتواصل على دعم قطاع صناعة الأفلام في المملكة، ودعم للمبدعين في ذات المجال؛ أعلنت شركة زين وللعام الثالث على التوالي عن رعايتها كشريك استراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي -أول فيلم، الذي انطلقت فعالياته في سينما السيارات بمنطقة العبدلي الجديدوتستمر حتى 27 تموز.

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وتندرج رعاية شركة زين لمهرجان عمّان السينمائي ضمن حرصها على دعم مواهب الشباب الأردني وتنميتها لا سيّما في هذا القطاع المُتنامي والواعد، الذي أكدت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت مؤخراً على ضرورة دعمه كإحدى الصناعات الإبداعية، ونظراً لما تتمتع به المملكة من مناطق ووجهات جاذبة الأمر الذي سيسهم بوضع الأردن على خارطة أفضل مواقع تصوير الأفلام في العالم، وأحد أهم الدول الجاذبة لتصوير الأفلام الأردنية والعربية والعالمية، مما ينعكس إيجاباً على الواقع السياحي.



ويستضيف المهرجان هذا العام 49 فيلماً من 29 دولة، تتنوّع بين الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة العربية والعالمية والأفلام العربية القصيرة، حيث ستتنافس الأفلام ضمن أربع فئات مختلفة وسيحصل الفائزون على جائزة السوسنة السوداء بالإضافة إلى جوائز نقدية، فيما انطلقت "أيام عمّان لصناع الأفلام" مع برنامج ثري من ورش عمل وندوات ومحادثات تتناول مواضيع متنوعة تتعلق بصناعة الأفلام بمشاركة خبراء ومهنيين عرب ودوليين، كما تتضمن ثلاث منصات عرض لمشاريع أردنية وعربية في مرحلة التطوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج.



يُشار إلى أن شركة زين دأبت على دعم قطاع صناعة الأفلام في المملكة من خلال تعاونها الممتد منذ أعوام مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حيث قدمت زين دعمها لإنشاء 6 مراكز أفلام تابعة للهيئة في محافظات الزرقاء والبلقاء وإربد والعقبة، بالإضافة إلى رعايتها لنشاطات وفعاليات الهيئة، واستضافة ورش عمل ودورات تدريبية حول صناعة الأفلام في كافة فروع منصتها للإبداع (ZINC).