الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

الارصاد تبشر الاردنيين : ستشعرون بالفرق ابتداءً من هذا اليوم

الاحتلال يواصل إغلاق مداخل الخليل

الحكومة توجه رسالة للمعلمات بالأردن

المانيا تطلب تشغيل ممرضين من الأردن

الثلاثاء، 22-08-2023 03:03 م

زين ترعى بطولة المملكة الأولى لـ "البادل تنس"

بطولة البادل


الوكيل الإخباري - ضمن مبادراتها المستمر وحرصها المتواصل على دعم الرياضة الأردنية وتشجيع مواهب الشباب في مختلف المجالات؛ أعلنت شركة زين الأردن عن رعايتها لأول بطولة رسمية في رياضة البادل تنس في المملكة، والتي سيتم من خلالها تشكيل المنتخب الوطني الأول للرجال والسيدات واختيار أفضل لاعبي ولاعبات هذه الرياضة في الأردن.اضافة اعلان


وتأتي رعاية زين للبطولة التي تنطلق اليوم وتستمر منافساتها حتى 26 آب على ملاعب الاتحاد الأردني للتنس، لتواصل الشركة جهودها وإسهاماتها في دعم قطاع الرياضة في المملكة وتحفيز الشباب لإبراز مواهبهم وتنميتها، بما يؤدي إلى رفد المنتخبات الوطنية لتمثيل الأردن في مختلف الاستحقاقات على مستوى المنطقة والعالم، في الوقت الذي تحرص فيه الشركة على رعاية أبرز الفعاليات الرياضية وترسيخ مكانة الأردن كوجهة مميزة لاستضافة البطولات والمنافسات في مختلف الرياضات، والتي كان آخرها بطولة العالم للمصارعة للشباب التي استضافتها المملكة وحظيت بإشادة واسعة بعد النجاح الباهر في تنظيمها.

يذكر أن شركة زين تدأب على دعم الرياضة الأردنية عبر شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات التي تعنى بالرياضة، إضافة إلى رعايتها لمجموعة من لاعبي الرياضات الفردية واللاعبين البارالمبيين، فيما تقيم الشركة على مدار العام بطولات كرة القدم وكرة السلة التي تحظى بإقبال ومشاركة واسعة من الشباب والشابات من مختلف محافظات المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
YESJO Graduation

منصّة زين تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار وتُخرّج 66 طالباً من 3 محافظات

YAMAHA 1

"المركزية ياماها"تنظم أول مسابقة لسائقي سكوترات "ياماها" تعزيزًا للقيادة الآمنة

WhatsApp Image 2023-08-22 at 1.30.04 PM

الشركة المعاصرة لتزويد المعدات (وكلاء سيارات إم جي) تطلق عرضًا تمويليًا خاصًا لشركة كريم بالتعاون مع بنك القاهرة عمان

WhatsApp Image 2023-08-22 at 12.22.14 PM

العبدلي يستضيف سيرك فونتانا المائي المتنقل

Image

شركة JTI الأردن تشارك في حملة بنك الملابس الخيري

WhatsApp Image 2023-08-22 at 11.54.27 AM (1)

شركة القدس للتأمين تطلق حملة حقيبتي لدعم الطلبة بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-08-16 at 3.28.56 PM

زين الراعي الرسمي لمهرجان الفحيص "الأردن تاريخ وحضارة" بدورته الـحادية والثلاثين 31

events

البيطار: صيف زين 2023 حافل بالفعاليات والشراكات الاستراتيجية لتجسّد حضورها الدائم في كافة المناسبات

WhatsApp Image 2023-08-14 at 12.19.02 PM

للعام الرابع على التوالي زين الأردن شريكاً استراتيجياً لمهرجان عمّان السينمائي الدولي في دورته الرابعة

Capture

بحضور أكثر من 5,000 شخص زين الأردن شريكاً استراتيجياً لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت

zain_logo_BK

ضمن فعالياتها الصيفية للعام 2023 زين الشريك الاستراتيجي لمهرجان صيف عمان بنسخته الـ15

Pic1

انطلاق بطولة كرة السلة للاعبين القُدامى برعاية شركة زين الأردن