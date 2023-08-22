زين ترعى بطولة المملكة الأولى لـ "البادل تنس"

الوكيل الإخباري -

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ضمن مبادراتها المستمر وحرصها المتواصل على دعم الرياضة الأردنية وتشجيع مواهب الشباب في مختلف المجالات؛ أعلنت شركة زين الأردن عن رعايتها لأول بطولة رسمية في رياضة البادل تنس في المملكة، والتي سيتم من خلالها تشكيل المنتخب الوطني الأول للرجال والسيدات واختيار أفضل لاعبي ولاعبات هذه الرياضة في الأردن.وتأتي رعاية زين للبطولة التي تنطلق اليوم وتستمر منافساتها حتى 26 آب على ملاعب الاتحاد الأردني للتنس، لتواصل الشركة جهودها وإسهاماتها في دعم قطاع الرياضة في المملكة وتحفيز الشباب لإبراز مواهبهم وتنميتها، بما يؤدي إلى رفد المنتخبات الوطنية لتمثيل الأردن في مختلف الاستحقاقات على مستوى المنطقة والعالم، في الوقت الذي تحرص فيه الشركة على رعاية أبرز الفعاليات الرياضية وترسيخ مكانة الأردن كوجهة مميزة لاستضافة البطولات والمنافسات في مختلف الرياضات، والتي كان آخرها بطولة العالم للمصارعة للشباب التي استضافتها المملكة وحظيت بإشادة واسعة بعد النجاح الباهر في تنظيمها.يذكر أن شركة زين تدأب على دعم الرياضة الأردنية عبر شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات التي تعنى بالرياضة، إضافة إلى رعايتها لمجموعة من لاعبي الرياضات الفردية واللاعبين البارالمبيين، فيما تقيم الشركة على مدار العام بطولات كرة القدم وكرة السلة التي تحظى بإقبال ومشاركة واسعة من الشباب والشابات من مختلف محافظات المملكة.