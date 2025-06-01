زين ترعى منتدى تواصل 2025 – حوار حول الواقع والتطلّعات

الوكيل الإخباري- استمراراً لدورها كشريك استراتيجي لمؤسسة ولي العهد، ودعمها المتواصل للمبادرات التي تُعنى بالشباب الأردني وتمكينهم، قدّمت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) رعايتها لمنتدى "تواصل 2025 – حوار حول الواقع والتطلعات"، الذي أُقيم يوم أمس السبت تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مجمع الملك الحسين للأعمال، بمشاركة واسعة من القادة وصنّاع القرار والمفكرين وروّاد التغيير إلى جانب عدد كبير من الشباب من مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان



وتمثلت مشاركة زين في المنتدى بتقديم خدمة الإنترنت عبر شبكة "زين فايبر" بأعلى السرعات لضمان جودة الاتصال بما يمكّن المشاركين من متابعة فعاليات المنتدى بكفاءة عالية، ويعزز من جودة التغطية الإعلامية والمشاركة الرقمية، والمساهمة في إنجاح فعاليات المنتدى، كما اشتملت مشاركة زين في المنتدى على تصوير وتغطية عدد من حلقات البودكاست التي تم بثّها خلال المنتدى بالتعاون ما بين "استوديو زين" و "صدى بودكاست"، باستخدام أحدث تقنيات ومعدات التصوير والتجهيزات المتوفرة داخل استوديو زين.



كما شهد المنتدى مشار كة المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين، طارق البيطار، في مقابلة تلفزيونية ضمن استوديو البث المشترك على هامش فعاليات المنتدى، حيث تناول أبرز محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة ولي العهد، وأثرها في دعم مساحات الابتكار وتمكين الشباب، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في دعم مؤسسات المجتمع الوطني، إلى جانب الخطط المستقبلية لمنصّة زين للإبداع (ZINC)ودور المنصة في دعم وتمكين الشباب الأردني وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في المملكة.



ويأتي دعم زين لهذا الحدث الوطني انطلاقاً من إيمانها الكبير بأهمية إشراك الشباب في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار، ودورها المحوري كمزود رائد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وكمساهم فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التكنولوجيا والابتكار.

وجاء المنتدى في نسخته الثالثة هذا العام ليركز على محاور رئيسية تشمل التحوّل الاقتصادي، وما يطرحه من تحديات وفرص في ظل التحولات المتسارعة، والاستعداد للمستقبل عبر استشراف دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز تنافسية الأردن وتطوير مهارات شبابه، وشكّل المنتدى مساحة حوارية فريدة لإعادة التفكير في أولويات المرحلة، وصياغة رؤى واقعية تستجيب لطموحات الأردنيين في التنمية المستدامة.