زين ترعى منتدى تواصل 2025 – حوار حول الواقع والتطلّعات

وتمثلت مشاركة زين في المنتدى بتقديم خدمة الإنترنت عبر شبكة "زين فايبر" بأعلى السرعات لضمان جودة الاتصال بما يمكّن المشاركين من متابعة فعاليات المنتدى بكفاءة عالية، ويعزز من جودة التغطية الإعلامية والمشاركة الرقمية، والمساهمة في إنجاح فعاليات المنتدى، كما اشتملت مشاركة زين في المنتدى على تصوير وتغطية عدد من حلقات البودكاست التي تم بثّها خلال المنتدى بالتعاون ما بين "استوديو زين" و "صدى بودكاست"، باستخدام أحدث تقنيات ومعدات التصوير والتجهيزات المتوفرة داخل استوديو زين.
كما شهد المنتدى مشار
ويأتي دعم زين لهذا الحدث الوطني انطلاقاً من إيمانها الكبير بأهمية إشراك الشباب في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار، ودورها المحوري كمزود رائد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وكمساهم فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التكنولوجيا والابتكار.
وجاء المنتدى في نسخته الثالثة هذا العام ليركز على محاور رئيسية تشمل التحوّل الاقتصادي، وما يطرحه من تحديات وفرص في ظل التحولات المتسارعة، والاستعداد للمستقبل عبر استشراف دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز تنافسية الأردن وتطوير مهارات شبابه، وشكّل المنتدى مساحة حوارية فريدة لإعادة التفكير في أولويات المرحلة، وصياغة رؤى واقعية تستجيب لطموحات الأردنيين في التنمية المستدامة.
ويُعد منتدى "تواصل" إحدى المبادرات الوطنية الريادية التي أطلقتها مؤسسة ولي العهد، ويهدف إلى تمكين الشباب من التعبير عن رؤاهم وتطلعاتهم، وتعزيز ثقافة الحوار البنّاء، وبناء جسور من الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، بما يسهم في رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأردن.
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