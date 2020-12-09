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الأربعاء، 09-12-2020 01:30 م

زين توسّع شبكة معارضها وتفتتح 11 معرضاً جديداً

zain زين


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن افتتاح 11 معرضاً جديداً كانت قد قامت بتجهيزها خلال العام الحالي، وذلك في إطار خطة الشركة التي تهدف من خلالها إلى توسيع شبكة معارضها للوصول إلى جميع مشتركيها وتقديم خدماتها لهم على امتداد مساحة المملكة.
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وضمّت قائمة المعارض الجديدة التي افتتحتها زين خلال العام الحالي معرضين في محافظة الزرقاء بمنطقتي حي معصوم والبتراوي، ومعرضين في محافظة العقبة أحدهما بالمنطقة الثامنة والآخر في "شويخ مول"، ومعرض في السوق التجاري بمنطقة عين الباشا، ومعرض في الرصيفة، بالإضافة إلى معرضين في الفحيص والمفرق، و3 معارض إضافية في محافظة اربد بمناطق دير أبي سعيد، وسما الروسان، والحي الشرقي، ليصل بذلك عدد معارض زين المنتشرة في جميع محافظات المملكة إلى 70 معرضاً.

وتأتي هذه الخطوة من جانب زين لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها وكافة احتياجات مشتركيها وتوفير خدماتها في أماكن تواجدهم في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث تم اختيار مواقع المعارض الجديدة بناءً على دراسات تناولت الكثافة السكانية وأعداد المشتركين في كل منطقة، لضمان تقريب المسافات على المشتركين وتوفير كافة خدمات زين بالقرب منهم.

 




 

 


 

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