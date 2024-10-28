زين راعي الاتصالات الحصري لمؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجيات والتطبيق"

الوكيل الإخباري- انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيزاً لدورها ومساهماتها في دعم القطاع الصحي والمجتمع المحلي؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية من قِطاع الاتصالات لمؤتمر التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجيات والتطبيق" الذي أُقيم تحت رعاية دولة فيصل الفايز وانطلقت أعماله يوم السبت بتنظيم من الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية وبمشاركة خبراء ومتخصصين في الصحة العامة والعاملين في قِطاع التأمين الصحي من القِطاعين العام والخاص.

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وتأتي رعاية شركة زين الأردن للمؤتمر، استكمالاً لدعمها قِطاع الرعاية الصحية في المملكة وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، وبما يُسهم بتطويره والارتقاء به، عبر تقديم وتوفير أحدث الحلول التكنولوجية الرقمية التي تلبي احتياجات ومتطلبات الأفراد والمؤسسات، إضافةَ إلى التزامها وحِرصها على تعزيز الشراكات الفاعلة والاستراتيجية مع القِطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.



وشمل المؤتمر- الذي شارك به حيث شارك به نخبة من الخبراء والأطباء والمتخصصين في القطاع الصحي- جلسات نقاشية تناولت واقع التغطية الصحية الشاملة، ودور القطاعات المختلفة في تحقيقها، والتحديات التمويلية، واستراتيجيات تعزيز التغطية الصحية في المملكة.



وقال أمين عام الجمعية الدكتور فواز العجلوني، إن المؤتمر يهدف إلى تجسيد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال سياسات صحية متكاملة تعزز مكانة الأردن عالميا، مشيرا إلى أن المؤتمر يركز على تحسين استخدام الموارد المالية في القطاع الصحي، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الصحية، كما ناقش المؤتمر واقع التغطية الصحية الشاملة والتحديات، إلى جانب أهمية الكفاءات الصحية الأردنية والبنية التحتية الطبية المنتشرة، مع الدعوة لإنشاء مظلة موحدة للتأمين الصحي لتعزيز كفاءة الخدمات وتجنب تشتت الموارد.