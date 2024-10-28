زين راعي الاتصالات الحصري لمؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجيات والتطبيق"

وتأتي رعاية شركة زين الأردن للمؤتمر، استكمالاً لدعمها قِطاع الرعاية الصحية في المملكة وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، وبما يُسهم بتطويره والارتقاء به، عبر تقديم وتوفير أحدث الحلول التكنولوجية الرقمية التي تلبي احتياجات ومتطلبات الأفراد والمؤسسات، إضافةَ إلى التزامها وحِرصها على تعزيز الشراكات الفاعلة والاستراتيجية مع القِطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
وشمل المؤتمر- الذي شارك به حيث شارك به نخبة من الخبراء والأطباء والمتخصصين في القطاع الصحي- جلسات نقاشية تناولت واقع التغطية الصحية الشاملة، ودور القطاعات المختلفة في تحقيقها، والتحديات التمويلية، واستراتيجيات تعزيز التغطية الصحية في المملكة.
وقال أمين عام الجمعية الدكتور فواز العجلوني، إن المؤتمر يهدف إلى تجسيد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال سياسات صحية متكاملة تعزز مكانة الأردن عالميا، مشيرا إلى أن المؤتمر يركز على تحسين استخدام الموارد المالية في القطاع الصحي، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الصحية، كما ناقش المؤتمر واقع التغطية الصحية الشاملة والتحديات، إلى جانب أهمية الكفاءات الصحية الأردنية والبنية التحتية الطبية المنتشرة، مع الدعوة لإنشاء مظلة موحدة للتأمين الصحي لتعزيز كفاءة الخدمات وتجنب تشتت الموارد.
وتولي شركة زين الأردن اهتماماً كبيراً للقطاع الصحي في المملكة، وتحرص على المساهمة بتنميته وتطويره تحقيقاً للهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من أهداف التنمية المُستدامة؛ فقدّمت الشركة دعمها لمشروع إعادة تأهيل وتطوير وتجهيز مركز صحي الأميرة بسمة الشامل في منطقة راس العين بالعاصمة عمان، وذلك ضمن تعاونها مع مبادرة "همتنا"، من خلال تمويل بلغت قيمته 220 ألف دينار، فيما تواصل الشركة تقديم دعمها -كداعم مميز- لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان عبر شراكتها الممتدة منذ عدّة أعوام، بالإضافة إلى دعمها لحملة "نحو الحياة" ودعم طلبة الثانوية العامة ممن يتلقون العلاج في المركز
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