زين كاش تعزّز منظومة الدفع الإلكتروني في المملكة وتواكب التغيّرات

الوكيل الاخباري -

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شركة زين كاش منذ انطلاقها في العام 2011 -كأول محفظة إلكترونية على الهاتف النقال على مستوى المملكة-وحتى اليوم على تقديم أفضل خدمات وحلول الدفع الإلكتروني لعملائها؛ لإنجاز كافة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، من خلال تحويل هاتفهم الذكي إلى محفظة مالية نقّالة توفّر عليهم الوقت والجهد والتكلفة، فيما لعبت "زين كاش" دوراً مهماً خلال العام الماضي 2020 مع تفشي فيروس كورونا المستجد في الأردن، من حيث تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني ومواكبتها للتغيرات مع تزايد الإقبال على الخدمات المالية الإلكترونية والاعتماد عليها بشكل كبير نظراً للمتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، فكانت هذه الخدمات هي الأبرز للحصول على الدعم النقدي وتسديد الفواتير وتحويل الأموال عن بعد،بالإضافة إلى مأمونيتها من الناحية الصحية ومساهمتها في تجنّب انتقال العدوى من خلال تقليل التعامل وتبادل الأوراق النقدية، ليصل عدد المحافظ الجديدة التي تم فتحها خلال العام 2020 ما يقارب200 ألف محفظة.وتوفّر "زين كاش" لعملائها من الأفراد والشركات والمؤسسات وسائل دفع آمنة، مع تطبيقها لأقصى درجات الحماية والأمان ووفقاً لأحدث تقنيات أمن المعلومات والبروتوكولات المعتمدة عالمياً، ليتمكّنوا من تنفيذ كافة معاملاتهم المالية بشكل مثالي يضمن لهم تجربة مميزة، حيث يمكن لعملائها القيام بالعديد من العمليات المالية بكل سهولة ويُسر عبر الهاتف النقال كخدمات السحب والإيداع، وشراء بطاقات شحن، وتسديد فواتير خطوط الهاتف والإنترنتوالخدمات العامة والخاصة المشمولة بخدمة "إي فواتيركم"، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً، وتحويل الأموال من محفظة إلى أخرى، وشراء البطاقات الإلكترونية، واستقبال التحويلات المالية مثل الرواتب والدعم النقدي الحكومي، إلى جانب أفضل الحلول التي توفرها زين كاشللشركات والمؤسسات كصرف الرواتب واستقبال المدفوعات وغيرها، كما تتيح لعملائها ميزة إدارة جميع نفقاتهم والاطلاع على سجل حركاتهم المالية بشكل مفصّل من مكان واحد وبكل سهولة من خلال تطبيق "زين كاش" على الهواتف الذكية.واستحدثت "زين كاش" العديد من الخدمات الجديدة لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، كما واصلت تطويرها لخدماتها المتنوعة ومواكبة كل ما هو جديد، لتوفير أفضل تجربة لعملائها بما يتناسب مع تطلعاتهم ويلبّي احتياجاتهم ويسهّل عليهم حياتهم، حيث قامت مؤخراً بتطوير منظومة الدفع من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع“QR Code”، والتي تمكّنت من خلالها من تغطية شريحة أكبر من التجار من مختلف القطاعات، حيث أصبح بإمكان العملاء اليوم التوجه إلى أي تاجر والدفع من خلال “QR Code”ودون أي تلامس، ويمكنهم الدفع فقط من خلال تطبيق زين كاش بكل سهولة وسرعة من خلال مسح الرمز المخصص، إلى جانب خيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية التي توفرها "زين كاش"، ومنها ميزة الدفع اللاتلامسي NFC)) عبر بطاقة زين كاش "الماستر كارد"، وملصق وسوار زين كاش، حيث ساهمت من خلال هذه الخيارات المتعددةفي زيادة الإقبال على استخدام الخدمة والاعتماد عليها بشكل كبير، لا سيما خلال الظروف الراهنة للحفاظ على سلامتهم وتجنّب وسائل الدفع التي تساهم في نقل العدوى، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز الشمول المالي في المملكة، وذلك وفقاً لشراكتها مع البنك المركزي الأردني عبر الربط على نظام البدالة الوطنية للدفع بالهاتف النقال (JoMoPay) الذي أطلقه البنك المركزي ويقوم على تشغيله والإشراف عليه.كما تحرص "زين كاش" وبشكل دوري على توفير أفضل عروض الشراء عبر الإنترنت من "ماستركارد" لعملائها، وذلك من خلال استخدام بطاقة زين كاش ماستركارد في عملية الدفع، حيث يمكنهم الاستمتاع بخصومات مميزة على قيمة مشترياتهم والاستفادة من العروض التي تقدّمها، إلى جانب المفاجآت والجوائز والحملات المميزّة التي تقيمها لعملائها بشكل مستمر.وخلال الفترة الماضية والأزمة التي مر بها الأردن بسبب جائحة كورونا، عملت "زين كاش" على دعم المبادرات والبرامجالتي أطلقتها الحكومة بهدف مساعدة المواطنين المتضررين خلال هذه الأزمة لاستلام الدعم النقدي من خلال تحويل الدفعات إلى محافظهم الإلكترونية، ومنها برنامج الدعم التكميلي، والمعونات الشهرية، ودعم عمال المياومة والأسر المتضررة، والمعونات الطارئة،والضمان الاجتماعي، كما تم التعاقد مع العديد من المصانع والشركات والمؤسسات لتحويل الرواتب للموظفينممنلا يمتلكون حسابات بنكية.وعملت زين كاش خلال فترة الجائحة على تقديم عدة تسهيلات للمشتركين، حيث قدّمت -بتوجيهات ودعم من البنك المركزي الأردني- لجميع مستخدمي الهواتف الخلوية على اختلاف شبكاتهم إمكانية فتح محفظة زين كاش من منازلهم بطريقة سهلة ومُيسّرة ودون الحاجة لزيارة معارض الشركة للحفاظ على سلامتهم ودعم جهود الحكومة في الحد من التنقل، وذلك من خلال تطبيق "زين كاش"، حيث قامت بنشر فيديو توضيحي للمشتركين عن آلية تسجيل البيانات وفتح المحفظة عبر صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.وخلال فترات الحظر والإغلاق العام الماضي؛ قدّمت الشركة لعملائها خدمة السحب بدون بطاقة من خلال أجهزة الصرّاف الآلي لدى بنك القاهرة عمان، والبنك الأردني الكويتي، والبنك العربي، والموزعة في جميع أنحاء المملكة، والتي ما زالت متاحة حتى اليوم،كما وفّرت مؤخراً خدمة الإيداع من دون بطاقة من خلال تطبيق "زين كاش" وأجهزة الصرّاف الآلي نفسها، وتعمل الشركة حالياً على توفير هذه الخدمات لدى بنوك أخرى، كما قامتبتعزيز خدمات الوكلاء المعتمدين الذين يقدمون خدمات السحب والإيداع، من خلال مضاعفة عددهم؛ بهدف توسيع شبكة التوزيع والانتشاروزيادة عدد مواقع الاستفادة من الخدمة في المملكة، ولتلبية احتياجات عملائها، كما أضافت مواقعهم عبر تطبيق "زين كاش" لتسهيل الوصول إليهم، إلى جانب مساعدة هؤلاء الوكلاء والتجار على امتلاك حلول وأنظمة الدفع الرقمي لتمكينهم من تقديم خدمات متنوّعة.وتوفّر "زين كاش" لعملائها عبر تطبيقها أيضاً إمكانية التبرّع للمؤسسات والجمعيات الخيرية كمركز الحسين للسرطان، وقرى الأطفال (SOS)، وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام وغيرها.واستطاعت "زين كاش" اليوم الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب نظراً لأن الخدمة تتوافق مع توجهاتهم ومتطلباتهم الحالية، حيث تعد فئة الشباب من أكبر الفئات المستخدمة لخدمات الدفع عبر الإنترنت والتسوّق الإلكتروني والألعاب الإلكترونية،لذا تحرص "زين كاش" على توفير عروض مميزة على القسائم الإلكترونية بمختلف فئاتها مثل بطاقات الألعاب الإلكترونية، وبطاقات التسوق وغيرها بشكل دائم من خلال تطبيق زين كاش، إلى جانب المفاجآت والجوائز التي تقدّمها لهم باستمرار عبر استخدام رموز ترويجية (Promo Codes) على تطبيقها، والتي يتم الإعلان عنها بشكل دوري.كما توفّر خدمة "زين كاش" لأولياء الأمور مزايا مميّزة تمكّنهم من التحكم في مصروف أبنائهم، حيث تتيح لهم ميزة إصدار 7بطاقات ماستركارد على نفس المحفظة المالية الخاصة بهم، وفي ذات السياق؛عقدت شركة "زين كاش" شراكات استراتيجية مع عدة مدارس وجامعات في المملكة، للمساهمة في توجيه الطلبة نحو خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة الوعي حوله، ويجدر بالذكر أن هذه المدارس لا يتم تداول الأوراق النقدية داخلها نهائياً وجميع معاملات الطلّاب المالية تتم من خلال خدمة "زين كاش".كما ساهمت "زين كاش" في دعم وتمكين سيدات المجتمع المحلّي، من خلال تعزيز مفهوم الدفع الإلكتروني والتحوّل الرقمي لديهن، من خلال الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها مسبقاً مع صندوق مشاريع المرأة العربية (AWEF) لتمكين النساء من ذوي الدخل المحدود وزيادة مشاركتهن في الأسواق، كما عملت على عقد عدة ورش توعوية للسيدات من صاحبات المشاريع المتوسطة والصغيرة لدى "مؤسسة الأميرة عالية، ومؤسسة الأميرة تغريد"، تم تعريفهن من خلالها حول كيفية استخدام خدمة زين كاش والاستفادة منها في مشاريعهن وعملهن، خصوصاً اللواتي يتواجدن في المناطق الريفية حيث يواجهن تحديات في إجراء المعاملات المالية بسبب نقص القنوات المصرفية في مناطقهن، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجههن في تحصيل دفعاتهن من الزبائن، حيث ساهمت "زين كاش" وبشكل كبيرفي توفير أفضل الحلول ووضع حد لهذه العقبات.وستواصل "زين كاش" دورها في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في المملكة، وقيادة الإبداع في مجال الدفع الرقمي، وتقديمأفضل الحلول والخدمات لعملائها، ومواكبتها كل ما هو جديد في هذا المجال بما يعزز مفهوم التحول الرقمي ويتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتوجهات الجيل الجديد، من خلال استكمالها لعقد شراكات عديدة مع الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومواصلة توسيع شبكة انتشارها في المملكة من خلال زيادة عدد الوكلاء المعتمدين، كما ستستمر في تقديم عروض ومفاجآت مميزة لعملائها عبر تطبيق "زين كاش".