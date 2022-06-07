"سامسونج إلكترونيكس" تفتتح معرضاً جديداً لها في عبدون

الوكيل الإخباري - افتتحت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مؤخراً، معرضاً جديداً لها في العاصمة عمّان وتحديداً في قلب شارع الأمير هاشم في منطقة عبدون، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية،من بينها معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد هناندة، وإلى جانبه رئيس مجلس المفوضين والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عطوفة المهندس بسام السرحان، فضلاً عن نخبة من المدعوين، ومجموعة من المؤثرين وصانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويوفّر المعرض، الذي يستهدف منح الزبائن تجربة تسوق سهلة ومتكاملة ترقى بمستوى رضاهم، ليجدوا كل ما يبحثون عنه من متنجات "سامسونج" مع تشكيلة واسعة من الأجهزة المنزلية الرقمية من ثلاجات، وغسالات الملابس، وغسالات الأطباق، وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى المكانس الكهربائية، وأجهزة التكييف، وأجهزة العناية بالملابس، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، وأجهزة التلفاز، بالإضافة لأحدث الهواتف الذكية التي تم تخصيص مركز صيانة لها ضمن المعرض لزبائنها.



واحتفاءً بهذه المناسبة، تقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" ، لضيوف وزوّار المعرض مجموعة مميزة من الهدايا القيمة التي تشمل 25 جهاز من أجهزة العرض المحمول The Freestyle التي ستكون من نصيب أوّل 25 مشترٍ لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3 لدى الشراء من داخل المعرض ويوم الافتتاح، كما تشمل خصومات لا مثيل لها على هواتف سامسونج الذكية الاستثنائية والفاخرة.



ومن الجدير بالذكر أن افتتاح المعرض الجديد يندرج ضمن خطط"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"التوسعية في السوق الأردنية التي تعدّ من الأسواق المهمة بالنسبة لها، والهادفة لتلبية جميع احتياجات الزبائن ومواءمة أذواقهم على اختلافها وتنوعها،

والتي تقوم في أحد أهم محاورها على تنمية شبكة نقاط البيع التي تتواصل مع زبائنها من خلالها، متضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين الموزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة الآخذة بالتنامي، هذا إلى جانب موقعها الإلكتروني، ومتجر سامسونج الإلكتروني "eStore"، الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: (shop.samsung.com/jo).





