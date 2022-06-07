الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الإعلان عن فئات غير مصرح لها بالحج هذا العام بقرار من السعودية

ارتفاع نسبة المناولة في ميناء العقبة بنسبة 8 %

الاحتلال يمنع فلسطينيين من استصلاح أراضيهم بنابلس

عويس: امتحان التوجيهي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية

لجنة التحقيق الروسية تتهم قائدا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

ازدحام مروري على دوار خلدا إثر تعطل قلاب

البنك الدولي: 17% من دخل الأسرة الأردنية يُنفق على النقل

خبير اقتصادي: رؤية التحديث الاقتصادي خطة لمواجهة التغيرات والتحولات الاقتصادية

وزارة الزراعة: شبهة جرمية في نفوق أبقار في إحدى المزارع

وزير التنمية يوضح حول شمول من تقل رواتبهم عن 300 دينار في برامج الدعم

الثلاثاء، 07-06-2022 01:07 م

"سامسونج إلكترونيكس" تفتتح معرضاً جديداً لها في عبدون

1


الوكيل الإخباري - افتتحت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مؤخراً، معرضاً جديداً لها في العاصمة عمّان وتحديداً في قلب شارع الأمير هاشم في منطقة عبدون، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية،من بينها معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد هناندة، وإلى جانبه رئيس مجلس المفوضين والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عطوفة المهندس بسام السرحان، فضلاً عن نخبة من المدعوين، ومجموعة من المؤثرين وصانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


ويوفّر المعرض، الذي يستهدف منح الزبائن تجربة تسوق سهلة ومتكاملة ترقى بمستوى رضاهم، ليجدوا كل ما يبحثون عنه من متنجات "سامسونج" مع تشكيلة واسعة من الأجهزة المنزلية الرقمية من ثلاجات، وغسالات الملابس، وغسالات الأطباق، وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى المكانس الكهربائية، وأجهزة التكييف، وأجهزة العناية بالملابس، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، وأجهزة التلفاز، بالإضافة لأحدث الهواتف الذكية التي تم تخصيص مركز صيانة لها ضمن المعرض لزبائنها.


واحتفاءً بهذه المناسبة، تقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" ، لضيوف وزوّار المعرض مجموعة مميزة من الهدايا القيمة التي تشمل 25 جهاز من أجهزة العرض المحمول The Freestyle التي ستكون من نصيب أوّل 25 مشترٍ لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3 لدى الشراء من داخل المعرض ويوم الافتتاح، كما تشمل خصومات لا مثيل لها على هواتف سامسونج الذكية الاستثنائية والفاخرة. 


ومن الجدير بالذكر أن افتتاح المعرض الجديد يندرج ضمن خطط"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"التوسعية في السوق الأردنية التي تعدّ من الأسواق المهمة بالنسبة لها، والهادفة لتلبية جميع احتياجات الزبائن ومواءمة أذواقهم على اختلافها وتنوعها،

والتي تقوم في أحد أهم محاورها على تنمية شبكة نقاط البيع التي تتواصل مع زبائنها من خلالها، متضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين الموزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة الآخذة بالتنامي، هذا إلى جانب موقعها الإلكتروني، ومتجر سامسونج الإلكتروني "eStore"، الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: (shop.samsung.com/jo).

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4s

توقيع اتفاقية مشروع الرعاية الصحية للصندوق السعودي الأردني للاستثمار بحجم استثمار 400 مليون دولار أميركي

2

الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني يزور الأردن للمرة الأولى

3

ساعتا HUAWEI WATCH GT 3 Pro الأنيقة وHUAWEI WATCH FIT 2 العصرية الآن في الأردن

66

زين راعي الاتصالات الحصري لمسابقة المحارب الدولية في نسختها الـ 12

samsung

دعوة لحضور فعالية سامسونج Bespoke Home 2022

AB HQ - new (1)

البنك العربي يصدر تقريره السنوي للاستدامة