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الإثنين، 08-11-2021 11:16 ص

سامسونج ترتقي بتجربة الساعة الذكية إلى المستوى التالي مع طرحها ساعتي جالاكسي Watch4 و Watch4 Classic

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الوكيل الاخباري - مما لا شك فيه أن الساعات الذكية أصبحت أداة قوية لمساعدتنا في البقاء على أعلى درجات التركيز لتحقيق أهدافنا، سواء تلك المتعلقة باللياقة البدنية أو حتى إدارة نمط الحياة المزدحم بالارتباطات.

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ومع طرحها ساعتي Watch4 و Watch4 Classic، فقد تمكنت سامسونج من الانتقال بتجربة ساعات جالاكسي الذكية إلى المستوى التالي، لترسي من خلالهما معياراً جديداً لهذه الفئة.


وتم تصميم سلسلة ساعات جالاكسي Watch4 على نحو يتمكن معه المستخدم من العيش بصحة أفضل كل يوم، كما أنها تأتي معززة بإضافات جديدة ورائعة لتثري ميزات الصحة واللياقة من سامسونج، بما في ذلك الأداة الجديدة لقياس تكوين الجسم، حيث تقدم لمستخدمها قياسات نسبة الدهون والهيكل العظمي.

 

وعند الأخذ بالحسبان إمكانية أداء المزيد من التدريبات بناء على التعليمات والتوجيهات التي توفرها، إضافة إلى فرص خوض التحديات الجماعية التي تساعدك على التفاعل مع عائلتك وأصدقائك، يكون من السهل على المستخدم أن يقدم أفضل مستوى ممكن من الأداء كل يوم، بفضل استخدامه أي من ساعتي جالاكسي Watch4 و Watch4 Classic.


ويمكنك الرجوع إلى الشكل أدناه للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بأحدث ساعات سامسونج الذكية المتميزة.

 





 




 

 


 

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