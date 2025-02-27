سامسونج للإلكترونيات تحتفظ بصدارة السوق العالمية لأجهزة التلفاز للعام الـ19 على التوالي

12:23 م

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الوكيل الإخباري- حققت سامسونج للإلكترونيات إنجازاً جديداً لها، مرسخة من خلاله مكانتها كشركة رائدة عالمياً في سوق أجهزة التلفاز، وذلك للعام التاسع عشر على التوالي. اضافة اعلان





جاء هذا الإنجاز بموجب نتائج تقرير جديد أصدرته شركة الأبحاث السوقية Omdia، أظهرت تحقيق سامسونج حصة سوقية بلغت 28.3% في السوق العالمية لأجهزة التلفاز خلال عام 2024، ما يعزز ريادة الشركة المستمرة منذ عام 2006.



ويرجع هذا النجاح المستمر إلى التزام سامسونج بالابتكار في أجهزة التفاز الفاخرة والشاشات فائقة الحجم، إلى جانب تقديم أجهزة تلفاز متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الشاشات المرئية في سامسونج للإلكترونيات، هون لي: "لقد كان لعامل الثقة والدعم من زبائننا الدور الأساسي في حفاظ سامسونج على ريادتها للسوق العالمية لأجهزة التلفاز لمدة 19 عاماً. وسنواصل تشكيل مستقبل صناعة أجهزة التلفاز من خلال ابتكارات مثل أجهزة التلفاز المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم منتجات وخدمات تثري حياة الناس بطريقة ملموسة.



الهيمنة في فئة أجهزة التلفاز الفاخرة وفائقة الحجم



وبحسب التقرير، فقد عززت سامسونج ريادتها في سوق أجهزة التلفاز الفاخرة، لا سيما في الفئات المتميزة وأجهزة التلفاز فائقة الحجم (75 بوصة فأكبر).



•ووفقاً للتقرير، فقد استحوذت سامسونج على حصة سوقية بلغت 49.6% في فئة أجهزة التلفاز المتميزة، ما يمثل قرابة نصف السوق العالمية لأجهزة التلفاز الفاخرة. أما ضمن فئة أجهزة التلفاز فائقة الحجم (75 بوصة فأكثر)، فقد تصدرت سامسونج هذه الفئة بحصة سوقية بلغت 28.7%.

نجاح تلفزيونات ‘QLED’ و‘OLED’



•وفي سياق متصل، حافظت سامسونج على ريادتها في فئتي ‘QLED’ و 'OLED’، ما عزز هيمنتها في سوق أجهزة التلفاز الفاخرة؛ حيث باعت الشركة ما مقداره 8.34 مليون وحدة من أجهزة تلفاز ‘QLED’، محققة حصة سوقية بلغت 46.8%، ما عزز موقعها الريادي في هذه الفئة. كما شهدت السوق العالمية لأجهزة تلفاز ‘QLED’ نمواً كبيراً، متجاوزاً 10% من إجمالي مبيعات أجهزة التلفاز للمرة الأولى. وقد بلغت مبيعات سامسونج من أجهزة تلفاز ‘OLED’ 1.44 مليون وحدة في عام 2024، بحصة سوقية بلغت 27.3%، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 42% في عدد الوحدات المباعة و4.6% في الحصة السوقية، في انعكاس للطلب القوي على ابتكارات ‘OLED’ من سامسونج.



إعادة تعريف الترفيه المنزلي بالذكاء الاصطناعي والفن



هذا وكانت سامسونج قد كشفت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025 عن ‘Vision AI’، وهي تقنية ثورية في الشاشات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتجاوز حدود الترفيه التقليدي. ومن خلال تحليل تفضيلات المستخدم وعاداته، تقدم تقنية ‘Vision AI’ تجربة مشاهدة مخصصة بسلاسة، ما يشكل مستقبل شاشات المنازل الذكية.



وتوسّع سامسونج نطاق ‘Samsung Art Store’، الذي كان متاحاً حصرياً على ‘The Frame’، ليشمل هذا العام طرازات ‘Neo QLED’ و’QLED’، ما يمنح المزيد من المستخدمين تجربة فنية رقمية مخصصة.



