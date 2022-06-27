سامسونج للإلكترونيات تطلق حملة YouMake لإتاحة فرص التخصيص والاتصال في الحياة اليومية لعملائها

الوكيل الإخباري - كشفت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن حملة جديدة تحت عنوان (#أنت_تصنع) #YouMake، لتوفر من خلالها منصة تسويق عالمية تتيح للمستهلكين الحصول على الأجهزة بتصاميم تناسب احتياجاتهم.

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وكان قد تم الإعلان عن هذا المشروع لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي أقيم في وقت سابق من العام الجاري، انطلاقاً من هدف طموح يتمثل في تمكين المستخدمين في جميع أنحاء العالم من التعبير عن أنماط حياتهم المتطورة، وتوظيفها في أجهزتهم.

وتسهم هذه الحملة في توسع رؤية سامسونج للتصميم حسب الطلب، لتتعدى نطاق الأجهزة المنزلية، وإضفاء المزيد من السمات الحيوية على الهواتف الذكية والشاشات الكبيرة.

وتوفر منصة (#أنت_تصنع) طريقة أفضل للتخصيص والاتصال من خلال عنصر التحكم الذي تم توفيره عن طريق حلول إنترنت الأشياء لتقنية SmartThings من سامسونج.



ولتدشين هذه الحملة، أطلقت سامسونج صفحة #YouMake على موقعها الإلكترونيSamsung.com، وقدمت من خلالها مجموعة من المنتجات التي يمكن تخصيصها لتناسب أسلوب المستخدمين ومساحتهم وروتينهم اليومي.

وتضم قائمة المنتجات القابلة للتطبيق العديد من الهواتف الذكية والتلفزيونات والثلاجات وحتى الأجهزة القابلة للارتداء، مثل جالكسيZ Flip3 Bespoke Edition و ساعات جالكسي Watch4 Bespoke Edition وثلاجةBespoke وجهاز التلفزيون The Frame و The Freestyle و Samsung Smart Monitor M8.

ويقدم الموقع أيضاً ألواناً حصرية للشاشة الذكية M8 وجالكسيS22. ويمكن للمستخدمين تصميم كل منتج ليناسب ذوقهم الفريد من خلال الموقع، حيث يمكنهم حفظ أو شراء تصميماتهم النهائية.



وقال جونغ هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة لدى سامسونج، في كلمته الرئيسية خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية: "إننا في سامسونج، نعمل نحو مستقبل تكون فيه التكنولوجيا سلسة، ويكون المستخدم محور تركيزها.

إنه مستقبل يجمع بين التجارب المتصلة والأشخاص معاً، لتقديم قيمة جديدة في حياتنا ومجتمعنا ونعتقد يقيناً أنه من حق كل شخص أن يكون قادراً على تخصيص أجهزته، وأن تكون التقنيات المتطورة أكثر اتصالاً واستخدامها سهلاً".



وسيتم إطلاق الحملة (#أنت_تصنع) في ثمانيدول بحلول شهر مايو قبل نشرها في دول أخرى خلال النصف الثاني من هذا العام. وفي إطار الحملة ذاتها، تخطط سامسونج لتقديم خدمات ومزايا مستمرة من خلال التجارب الافتراضية، والأحداث التي تتيح مشاركة العملاء باستخدام أفضل منصات "ميتافيرس".







