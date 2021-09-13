الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الاسرى تكشف أساليب الاحتلال بتعذيب الأسرى الفارين من سجن جلبوع

نقابة أصحاب الشاحنات: دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق خلال 48 ساعة

أردنيون يعارضون قرار تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

ولي العهد يترأس اجتماعا في رئاسة الوزراء

التربية لـ الوكيل : التعليم الوجاهي في المدارس مستمر

وزير الداخلية : ظاهرة التسول اصبحت تاخذ اشكالاً مختلفة

ترحيب أردني بقرار السماح للمعتمرين السفر برا إلى السعودية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة يزور مؤسسة الحسين للسرطان

الإثنين، 13-09-2021 04:17 م

سامي جو أبي نخلة بطل كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Markazia - Winners Picture - 13-09-2021


الوكيل الاخباري - وسط أجواء من الإثارة والتشويق، اُختتمت فعاليات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"التي احتضنها الأردن يوم السبت 11 أيلول 2021، بحضور سمو الأمير عمر بن الفيصل، رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية الأردنية.

اضافة اعلان

 

وقد توّج سموه الفائز بلقب البطولة الأولى من نوعها في المنطقة، سامي جو أبي نخلة من لبنان، إلى جانب عز بسطامي من الأردن الحاصل على المركز الثاني، وخالد المراغي من قطر الذي جاء في المركز الثالث.



وشهدت البطولة مشاركة 22 متسابقًا من 11 دولة هي: لبنان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، السعودية، قبرص، فلسطين، موريتانيا، عُمان، بالإضافة إلى الأردن، تنافسوا بقوة وحماس ضمن أجواء حاكت عالم سباقات السيارات الحقيقي بدقة غير مسبوقة بفضل الشراكة مع واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة تقدمًا عبر الإنترنت "Gran Turismo Sport"، واستخدام أحدث الأجهزة والبرامج المتطورة والمتمثلة بمنصات وأدوات محاكاة السباق.


وكانت اللجنة المنظمة لـ "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" قد أقامت يوم الجمعة 10 أيلول الجاري فعالية ترحيبية للمتسابقين بحضور نخبة من المؤثرين والمهتمين بهذه الرياضة في متحف السيارات الملكي في العاصمة عمّان، كما تم تنظيم سباقات ودية بينهم.

 

علمًا بأن البطولة أُقيمتبتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات بدعم من برنامج المنح الخاص بالاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وبرعايةشركة تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة بفريق "جازو للسباقات"؛ الراعي الرسمي، و"بنك الاتحاد"؛ الراعي الذهبي، وشركة "أمنية"؛ راعي الاتصالات، بالإضافة إلى "ديزرت فوكس Desert Fox" للسباقات الرقمية، وشركة "فاناتك Fanatec"، والاتحاد الأردني للرياضات الرقمية.

ومع اختتام البطولة، قال نديم حداد، مدير مشروع "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": "نبارك للفائزين بالمراكز الثلاثة في البطولة بنسختها الأولى، وسعداء جدًا بنجاحها؛ حيث أبرزت مواهب الشباب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رياضة سباقات السيارات الرقمية، وأتاحت لهم المجال للتنافس فيما بينهم وإظهار إبداعاتهم وبراعتهم في هذا المجال.

 

كل الشكر لشركة تويوتا الأم ممثلة بفريق "جازو للسيارات" المرموق على دعمها لمثل هذه البطولة الفريدة، وخالص التقدير لجميع الجهات الداعمة التي أسهمت في نجاح هذا الحدث الكبير. ونتطلع قدمًا نحو إقامة النسخة الثانية من البطولة، آملين أن نشهد مشاركة أوسع للمتسابقين الموهوبين من مختلف أنحاء المنطقة".


وبدوره، قال زيد بلقز، المدير التنفيذي لـ "الأردنية لرياضة السيارات": "فخورون جدًا بنجاح الأردن في استضافة النسخة الأولى من "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والتي شهدت تنافسًا كبيرًا بين نخبة من أبرز المتسابقين في المنطقة.

 

تهانينا للفائزين بالبطولة، ونتطلع إلى أن يدفع نجاح هذه البطولة المزيد من الشباب في المملكة لدخول عالم سباقات السيارات الرقمية والمنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-09-13 at 11.28.24 AM

التدخين السلبي والمنتجات البديلة التي تعتمد التسخين

mytown_square_Social Media and PR 12-09-2021

My Town Games يقدم مجموعته الشهيرة من الألعاب على متجر AppGallery

gsmarena_000

OPPO جهود متواصلة لدعم وتسويق شبكات الجيل الخامس 5G في مختلف دول العالم

WhatsApp Image 2021-09-12 at 11.05.04 AM

حملة خصومات Garage Sale ضمن معارض UPB أحد وكلاء شركة سامسونج

Artboard 32-100

بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية وحصرية مع فيزا العالمية

Capture

بدعم من البنك العربي إنديفر الأردن تطلق برنامجتمكين الرياديين the leap!

أخبار متعلقة
MENA CUP - Key Visual

أول بطولة لسباقات السيارات الرقمية بالشرق الأوسط تحط رحالها في الأردن

Toyota @ WEC- 24 Le Mans 1

تويوتا تصنع التاريخ وتفوز بسباق "لومان 24 ساعة" للمرة الرابعة على التوالي

Toyota @ WRC-Ypres Rally in Belgium - 3

فريق جازو للسباقات GR يختتم رالي إيبر في بلجيكا ويعتلي منصة التتويج

MENA CUP - Key Visual

سباقات السيارات الرقمية.. عصر جديد من التحدي ينطلق الآن!

Toyota Corolla Generations_

مبيعات تويوتا كورولا تتجاوز حاجز الـ 50 مليون سيارة حول العالم