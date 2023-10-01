الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الخصاونة يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا محليا

بيان هام من تنظيم قطاع الطاقة حول تعرفة شحن السيارات الكهربائية

العرموطي يسأل عن شغور رئاسة الوطني لمكافحة الأوبئة

الامن العام : حملاتنا مستمرة بقوة وسنقطع الطريق على هؤلاء

صندوق الزكاة يوافق على سداد ذمم 110 غارمات

الارصاد : أمطار على هذه المناطق خلال الساعات القادمة - تحذيرات

الاردن يعلن تضامنه مع تركيا ويدين الهجوم المسلح

الأحد، 01-10-2023 12:20 م

سرايا العقبة ووتربارك تختتم موسمها المذهل 2023 وتشيد بتفاني أبطال الخطوط الأمامية

WhatsApp Image 2023-10-01 at 12.19.47 PM


الوكيل الإخباري - يسر سرايا العقبة المائية ووتربارك، تجربة الأردن المائية التي على أصولها والأولى من نوعها في العقبة، أن تعلن عن اختتام موسمها الرائع لعام 2023، والذي انتهى في 30 سبتمبر.

اضافة اعلان

مع غروب الشمس على موسم آخر رائع، نعرب عن امتناننا العميق لضيوفنا الأعزاء الذين جعلوا من هذا الموسم رحلة لا تُنسى.

طوال الأشهر القليلة الماضية، كانت سرايا العقبة ووتربارك مركزًا للعائلات والضيوف من جميع أنحاء العالم، الباحثين عن الإثارة والاسترخاء وسط مرافقنا ذات المستوى العالمي، والتجارب المبهجة، ومناطق الجذب الآسرة التي تضم نسخًا مائية من أشهر المعالم في الأردن، بما في ذلك جرش ووادي رم والعديد من الأماكن الأخرى.

في قلب هذه التجربة الاستثنائية يقف فريق عمل العمليات والقسم التجاري الاستثنائيين، وهم الأبطال الحقيقيون الذين عملوا بلا كلل لضمان مغادرة كل ضيف بذكريات عزيزة لا تنسى.

أعرب إياد دبوري، مدير الموارد البشرية والإدارية في سرايا العقبة ووتربارك، عن تقديره قائلاً: "إن فريق عمل العمليات والقسم التجاري لدينا، الذين يعملون بدأب كخط أمامي في خلق لحظات لا تنسى، هم القوة الدافعة وراء نجاحنا هذا الموسم. إن تفانيهم غير المنقطع في تقديم خدمة استثنائية قد جعلنا نتميز كحديقة مائية تهتم بشدة بضيوفها".

بينما نودع هذا الموسم الرائع، نتوقف لحظة تأمل في الذكريات العديدة التي تم صنعها في الحديقة المائية؛ من حفلات الأطفال النابضة بالحياة والتجمعات العائلية الحميمة إلى المنزلقات المائية التي تضخ الأدرينالين والمسابح الهادئة، كان موسم 2023 لوحة فسيفسائية من المرح والمغامرة.

تستعد سرايا العقبة ووتربارك لموسم جديد في عام 2024 المرتقب بشغف، حيث نعد بمجموعة أكثر إثارة من الألعاب والتجارب المائية، مما يضمن لضيوفنا الاستمتاع بأوقات رائعة. لذا، تأكدوا من حفظ الموعد على التقويم الخاص بكم والاستعداد لموسم استثنائي آخر في سرايا العقبة ووتربارك!

نود أن نعرب عن عميق امتناننا مرة أخرى لضيوفنا الرائعين وموظفينا المتفانين وداعميننا الصامدين لمساهمتهم في النجاح الباهر لموسم 2023.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-10-01 at 11.18.43 AM

تعريف مبتكر للشاشة المحمولة: تطوير الجيل الثاني من جهاز The Freestyleمن سامسونج

صورة خبر اليوم الطبي المجاني لموظفي البنك العقاري

يوم طبي مجاني لموظفي البنك العقاري المصري العربي

أميرة منّاع مدير إدارة الامتحانات في المجلس الثقافي البريطاني في منطقة شمال الشرق الأوسط وأفريقيا

أميرة منّاع: حملة المجلس الثقافي البريطاني "دروس الحياة" ستعزّز مكانة التميّز الأكاديمي في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط

89589-BOJ-Tikyet-Um-Ali-Post

بنك الأردن يواصل دعم تكية أم علي للتغلب على تحديات الجوع للعام الخامس على التوالي

Toyota @ WRC - Acropolis Rally - 3

فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي أكروبوليس

WhatsApp Image 2023-10-01 at 9.13.49 AM

بنزينك واصل من المناصير للزيوت والمحروقات

أخبار متعلقة
IMG_20230905_115756

سرايا العقبة ووتربارك تنشر البهجة بزيارة خاصة لمجموعة من "مركز سيدة السلام"