سرايا العقبة ووتربارك تختتم موسمها المذهل 2023 وتشيد بتفاني أبطال الخطوط الأمامية

الوكيل الإخباري - يسر سرايا العقبة المائية ووتربارك، تجربة الأردن المائية التي على أصولها والأولى من نوعها في العقبة، أن تعلن عن اختتام موسمها الرائع لعام 2023، والذي انتهى في 30 سبتمبر.

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مع غروب الشمس على موسم آخر رائع، نعرب عن امتناننا العميق لضيوفنا الأعزاء الذين جعلوا من هذا الموسم رحلة لا تُنسى.



طوال الأشهر القليلة الماضية، كانت سرايا العقبة ووتربارك مركزًا للعائلات والضيوف من جميع أنحاء العالم، الباحثين عن الإثارة والاسترخاء وسط مرافقنا ذات المستوى العالمي، والتجارب المبهجة، ومناطق الجذب الآسرة التي تضم نسخًا مائية من أشهر المعالم في الأردن، بما في ذلك جرش ووادي رم والعديد من الأماكن الأخرى.

في قلب هذه التجربة الاستثنائية يقف فريق عمل العمليات والقسم التجاري الاستثنائيين، وهم الأبطال الحقيقيون الذين عملوا بلا كلل لضمان مغادرة كل ضيف بذكريات عزيزة لا تنسى.



أعرب إياد دبوري، مدير الموارد البشرية والإدارية في سرايا العقبة ووتربارك، عن تقديره قائلاً: "إن فريق عمل العمليات والقسم التجاري لدينا، الذين يعملون بدأب كخط أمامي في خلق لحظات لا تنسى، هم القوة الدافعة وراء نجاحنا هذا الموسم. إن تفانيهم غير المنقطع في تقديم خدمة استثنائية قد جعلنا نتميز كحديقة مائية تهتم بشدة بضيوفها".



بينما نودع هذا الموسم الرائع، نتوقف لحظة تأمل في الذكريات العديدة التي تم صنعها في الحديقة المائية؛ من حفلات الأطفال النابضة بالحياة والتجمعات العائلية الحميمة إلى المنزلقات المائية التي تضخ الأدرينالين والمسابح الهادئة، كان موسم 2023 لوحة فسيفسائية من المرح والمغامرة.



تستعد سرايا العقبة ووتربارك لموسم جديد في عام 2024 المرتقب بشغف، حيث نعد بمجموعة أكثر إثارة من الألعاب والتجارب المائية، مما يضمن لضيوفنا الاستمتاع بأوقات رائعة. لذا، تأكدوا من حفظ الموعد على التقويم الخاص بكم والاستعداد لموسم استثنائي آخر في سرايا العقبة ووتربارك!



نود أن نعرب عن عميق امتناننا مرة أخرى لضيوفنا الرائعين وموظفينا المتفانين وداعميننا الصامدين لمساهمتهم في النجاح الباهر لموسم 2023.



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.