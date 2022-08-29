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الإثنين، 29-08-2022 03:25 م

سكوتر ياماها "XMAX 300" يصل إلى الأردن وهو جاهز للانطلاق على طرقاته بمتانة وفخامة

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الوكيل الإخباري - تدرِك "المركزية ياماها" سعي محبي السكوترات الدائم للحصول على وسيلة تنقّل عملية تُشبِع حماسهم على الطرقات بتجربة فاخرة وجاذبة ومريحة للغاية. ولذلك، فإنّها تقدّم سكوتر ياماها "XMAX 300" الجديد؛ الذي يُحافظ على الأصل الرياضي الديناميكي لسلسلة ماكس، ويليق باسم "ياماها" الأشهر في عالم الدراجات النارية، للانطلاق على الطرقات.

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ويتوفّر السكوتر حاليًا في الأردن مع كفالة لمدة سنتين دون تحديد المسافة وخوذة مصنفة هدية.


يضم سكوتر ياماها "XMAX 300" الكثير من المواصفات التي تُرضي عُشّاق السكوترات وتلبي احتياجاتهم؛ إذ يأتي بمحرك 292 سي سي بقوة 28 حصانًا والمتوافق مع تقنية "Blue Core" من ياماها ليمنحك عزمًا يصل إلى 30 نيوتن متر بأقل نسبة لاستهلاك الوقود، والذي تبلغ سعة خزّانه 13 لترًا. وليُحقق لك أعلى مستويات التحكم، يأتي السكوتر مجهزًا بنظام مانع الانزلاق، ومكابح ABS للإطاريْن الأمامي والخلفي، وحسّاس للجك الجانبي. ويهتم السكوتر أيضًا براحتك ورفاهيتك في القيادة؛ إذ يؤمّن وضعية قيادة فائقة الراحة ومساحة كبيرة للقدميْن، وإطارات كبيرة بقطر 15 إنشًا للإطار الأمامي و14 إنشًا للإطار الخلفي، وهو مزوّد بمقود وواقي هواء أمامي قابليْن للتعديل، وإضاءة LED بالكامل مع بروجيكتر LED.


وليسهّل عليك التجوال لمسافات طويلة في كلّ يوم، يأتي سكوتر "XMAX 300" مجهزًا بنظام المفتاح الذكي المريح الذي يمكّنك من التشغيل دون الحاجة لاستخدام المفتاح، بالإضافة إلى جيب أمامية مقاومة للماء ومجهزة بشاحن لأجهزتك، ومساحة تخزينية هائلة تتسع لخوذتيْن كاملتيْن.
بإمكان المهتمين بسكوتر ياماها "XMAX 300" زيارة معرض "المركزية ياماها" في شارع مكة بالعاصمة عمّان، أو الاتصال على الرقم: 06-5508058 لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا السكوتر الجديد.


 




 

 


 

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