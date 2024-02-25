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الأحد، 25-02-2024 02:35 م

سيارات لكزس وتويوتا الأعلى اعتمادية بين العلامات التجارية العالمية وفقًا لدراسة جي دي باور 2024

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الوكيل الاخباري - في إنجازٍ كبير يشهد للعلامتيْن بأعلى اعتمادية، حصدت كلٌ من لكزس وتويوتا مراكز أولى ضمن دراسة اعتمادية السيارات لعام 2024 الصادرة عن جي دي باور؛ الشركة الرائدة عالميًا في مجال آراء المستهلكين، والتي يجري ضمنها تقييم العلامات التجارية المرموقة للسيارات وفقًا لحفاظها على الاعتمادية بعد ثلاثة أعوام من تملّكها. 

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بخبرة تزيد عن 50 عامًا، تُجري جي دي باور سنويًا دراسة على السيارات، تكشف خلالها عن تأثّر اعتماديتها خلال الأعوام الثلاث الأولى للاستخدام، وذلك من خلال جمع استجابات آلاف المشترين والمستأجرين للسيارات حول الموضوعات المتعلقة بالجودة، واستبدال القطع، والتصميميْن الداخلي والخارجي، والمُشكلات التي تواجه السيارات خلال الفترة ذاتها؛ مما يُقدّم قراءات قيّمة ودقيقة حول اعتمادية السيارات على المدى البعيد، ويمكّن العملاء من اتخاذ قرارات شرائية مدروسة بناءً على التجارب الواقعية لسائقي السيارات. 


وبناءً على استجابات أكثر من 30 ألف مشاركة ومشاركٍ في التقييم لهذا العام، حافظت لكزس على أعلى ترتيب في الاعتمادية ككُل للعام الثاني على التوالي بمجموع نقاط 135 (المشكلات لكل 100 سيارة)، في حين حصدت تويوتا موتور كوربوريشن أكبر عدد من الجوائز عن مختلف الفئات، وتصدّرت في ترتيبها فئة سوق الإنتاج الضخم بمجموع نقاط 147 (المشكلات لكل 100 سيارة).

 

وكان قد تأهّل عن علامتيْ لكزس وتويوتا لهذا العام 17 سيارة، من بينها سيارات لكزس إي إس، ولكزس آي إس، ولكزس إن إكس، ولكزس آر إكس، في حين شاركت تويوتا بمجموعة كبيرة من السيارات ضمّت سيارتيْها الشهيرتيْن تويوتا كامري وتويوتا كورولا. 


تُعزّز نتائج هذه الدراسة مكانة لكزس وتويوتا بين الروّاد ضمن قطاع تجارة السيارات. ويُجسّد فوزهما بالمركزيْن الأول والثاني التزام العلامتيْن التجاريتيْن بتزويد العملاء بسيارات تصمد أمام تحدّي العمر وتحتفظ بقيمة عالية عند إعادة بيعها، فضلًا عن إمكانية الاعتماد على قوتها وجودتها العاليتيْن وأدائها الثابت بشهادة مقتنييها ومستخدميها. 

 

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