سيارات Xpeng تدخل السوق الأردني عبر شراكة مع مجموعة غرغور

12:02 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الصينية Xpeng مؤخراً عن شراكة استراتيجية مع وكيل السيارات الأول في الأردن "غرغور" ليصبح الوكيل والموزع المعتمد لسيارات العلامة في السوق الأردني، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة في التوسع وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، إذ يُعد الأردن سوقاً هاماً وبارزاً في المنطقة العربية. اضافة اعلان





تتمتع طرازات Xpeng المطروحة في السوق الأردني بمميزات مُتطورة تلبي المعايير العالمية والمحلية، إذ ترتكز على بنية SEPA 2.0 Fuyao الذكية التي تعمل على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات المستهلكين في مختلف الأسواق، وتساهم أيضاً في خفض تكاليف الإنتاج. هذا النهج المتقدم جعل Xpeng خياراً جذاباً للمستهلكين الباحثين عن سيارات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والكفاءة الاقتصادية.



الوكيل غرغور

تُعتبر مجموعة "غرغور" واحدة من الشركات الرائدة في قطاع السيارات في الأردن، بفضل تاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من 90 عاماً والذي جعلها رمزاً للجودة والثقة لدى العملاء.

كما تشتهر المجموعة بكونها الوكيل الرسمي لسيارات مرسيدس-بنز في الأردن، وتُعرف بتميزها الفائق في تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة، بما في ذلك خدمات ما بعد البيع، والصيانة، وقطع الغيار الأصلية.

وفي هذا الإطار، تأتي شراكتها مع العلامة الصينية Xpeng كخطوة استراتيجية مدروسة تعزز من حضورها في السوق وتقدم للمستهلكين خيارات جديدة ومتنوعة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والجودة العالية.



أما عن سيارات Xpeng في الأردن، فقد أعلن الوكيل غرغور عن توفر 3 طرازت مميزة من من السيارات الكهربائية، وهي:



●Xpeng G6 الذي يتميز بتصميمه الديناميكي المشابه لسيارات الكوبيه وذكائه الفائق

●Xpeng G9 الرائد بتصميمه الجريء والراحة اللامتناهية التي يوفرها في الداخل

●Xpeng P7 سيدان رياضية تجمع بين الأداء الفائق والتصميم العصري الحديث



يقع معرض سيارات Xpeng الكهربائية الجديدة في عمان شارع مكة مبنى 147، حيث يمكن للعملاء المهتمين زيارة المعرض واستكشاف أحدث الموديلات والتعرف على مميزاتها بالتفصيل.





نبذة عن شركة Xpeng Motors

تأسست هذه الشركة في عام 2014 لتصبح واحدة من أهم الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، وتُعرف رسمياً باسم Xiaopeng لتكنولوجيا السيارات المحدودة، إلا أنها تُمارس أعمالها التجارية تحت اسم "XPeng Motors".



يرتكز المقر الرئيسي للشركة في مدينة قوانغتشو، وتملك الشركة مجموعة من المكاتب في عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك ماونتن فيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وميونيخ، ألمانيا. تُعتبر هذه التوسعات دليلاً على التزام الشركة بالابتكار وتطوير تكنولوجيا تساهم في مستقبل التنقل المزدهر.



وتحظى XPeng Motors بحضور ملحوظ في الأسواق المالية، حيث تُتداول أسهمها علناً في كل من بورصة نيويورك وبورصة هونغ كونغ.



تُعتبر شركة XPeng حجر أساس في صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بفضل سعيها المستمر في تحقيق رؤية مبتكرة لمستقبل تنقلٍ ذو ركائز تكنولوجية متطورة وذكية.



