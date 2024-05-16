شراكة بين المركزية تويوتا جازو للسباقات - الأردن والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

الوكيل الإخباري - عقدت المركزية تويوتا جازو للسباقات - الأردن مؤخرًا شراكة مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، تقدم بموجبها الرعاية لمختلف البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد والمشاركات العالمية. ووقّع الاتفاقية كلّ من نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "مجموعة المركزية"، وحازم بواب، نائب رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وذلك في مقر المجموعة.

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تعكس هذه الشراكة التزام المركزية تويوتا جازو للسباقات - الأردن تجاه دعم الرياضات الإلكترونية في المملكة، وإيمانها الراسخ بالمستقبل الواعد الذي تنتظره، كما تسهم في إقامة المزيد من البطولات التي ترسّخ مكانة الأردن عالميًا وتتيح الفرص للشباب لإبراز مواهبهم، فضلًا عن توفير فرص عمل في هذا المجال المتنامي.



وبهذه المناسبة، قال حداد: "فخورون جدًا برعايتنا للاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، ونتطلع إلى أن يؤثر هذا الدعم بصورة إيجابية على تنمية هذه الرياضات في المملكة، ومساعدة الشباب الأردني المبدع في تطوير مهاراتهم والمنافسة على الصعيديْن الإقليمي والعالمي".



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