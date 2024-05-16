الخميس 16-05-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - بزعم تنفيذ عملية طعن .. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس

الاحتلال: إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس بحيفا

بعملية تفجير مبنى .. جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود في جباليا

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2 يجري عمليات جراحية نوعية

التحديث السياسي.. ترقب للمس النتائج في الانتخابات المقبلة

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بلغاريا- رابط

إعلانات عن فرص عمل - تفاصيل

السعودية: مائة ألف ريال غرامة الحج بلا تصريح

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيرات للحوثيين باليمن

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الخميس، 16-05-2024 08:40 ص

شراكة بين المركزية تويوتا جازو للسباقات - الأردن والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

450f31c3-f2ed-4dc7-8a01-ed58e810a729


الوكيل الإخباري - عقدت المركزية تويوتا جازو للسباقات - الأردن مؤخرًا شراكة مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، تقدم بموجبها الرعاية لمختلف البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد والمشاركات العالمية. ووقّع الاتفاقية كلّ من نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "مجموعة المركزية"، وحازم بواب، نائب رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وذلك في مقر المجموعة.

اضافة اعلان


تعكس هذه الشراكة التزام المركزية تويوتا جازو للسباقات - الأردن تجاه دعم الرياضات الإلكترونية في المملكة، وإيمانها الراسخ بالمستقبل الواعد الذي تنتظره، كما تسهم في إقامة المزيد من البطولات التي ترسّخ مكانة الأردن عالميًا وتتيح الفرص للشباب لإبراز مواهبهم، فضلًا عن توفير فرص عمل في هذا المجال المتنامي.


وبهذه المناسبة، قال حداد: "فخورون جدًا برعايتنا للاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، ونتطلع إلى أن يؤثر هذا الدعم بصورة إيجابية على تنمية هذه الرياضات في المملكة، ومساعدة الشباب الأردني المبدع في تطوير مهاراتهم والمنافسة على الصعيديْن الإقليمي والعالمي".


بإمكان المهتمين البقاء على اطّلاع بآخر مستجدات المركزية تويوتا جازو للسباقات - الأردن والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
341d8fb2-04f8-4b5c-9b90-343ed9c69a55

وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لبنك الإسكان

9b047136-720d-4bdd-80ea-82a91f3a832e

MS Pharma توقع اتفاقية ترخيص عقارAflibercept البيولوجي بالشراكة معKlinge Biopharma

000

شركة "جورامكو" تعيّن هناء ابسيس بمنصب رئيس دائرة الموارد البشرية والأداء

WhatsApp Image 2024-05-15 at 11.06.36 AM

كريم في نمو وابتكار مستمران خلال مؤتمر Xpand 2024

6 (12)

الأردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلاتها المنتظمة

UNNI1952

شراكة بين "إعلانات بيتال" و"طلبات" لتعزيز نمو وتوسّع الأعمال من خلال استخدام إمكانات الاستهداف الإعلاني المتطورة