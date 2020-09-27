شراكة بين زين وأهلي فينتك لتعزيز خدمات متجر زين الإلكتروني من خلال تطبيق أنا مين

الوكيل الاخباري –

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وقّعت شركة زين الأردن اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية (Ahli Fintech)؛ بهدف استخدام خدمات تطبيق "أنا مين" الإلكتروني المطوّر من قِبل شركة (Ahli Fintech) لإنشاء الهوية الرقمية، ليتمكن جميع زبائن زين ومن خلال هوية "أنا مين" الرقمية من الحصول على الخدمات التي تقدّمها الشركة عبر متجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com)، بالإضافة إلى تمكينها من التحقق من هوية مشتركيها وتوثيقها بشكل إلكتروني آمن (eKYC) ، وذلك من خلال منصّة خاصّة تتيح لها الوصول إلى هوية "أنا مين" الرقمية لكل مشترك.وكان قد وقّع الاتفاقية عن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية (Ahli Fintech) رئيسها التنفيذي رامي الكرمي.ويساعد تطبيق "أنا مين" التابع لمنصّة "عالم مين" -والتي تم تطويرها من قبل شركة " Ahli Fintech " بسواعد وعقول أردنية- المؤسسات والشركات للتعرّف والتحقق من هوية عملائها بشكل إلكتروني من خلال منصة خاصة لكل مؤسسة تتيح لها الوصول إلى هوية ”أنا مين“ الرقمية المحددة لكل عميل، وذلك بعد أخذ موافقة العميل للحصول على بياناته وحفظها بشكل إلكتروني وآمن ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري.وسيتمكن زبائن زين من مستخدمي هوية "أنا مين" الرقمية، من الحصول على كافة الخدمات التي تقدّمها شركة زين عبر متجرها الإلكتروني “Zain eShop” ، كشراء خطوط الاتصال والإنترنت (البرودباند) المدفوعة مسبقاً والمدفوعة لاحقاً، وتسجيلها دون تعبئة البيانات الشخصية، مما يجعل تجربة المشترك أسرع وأكثر أماناً، حيث يمكنهم فقط اختيار تحصيل بياناتهم من خلال هوية "أنا مين" الرقمية لاستكمال عملية الحصول على خدمات زين وتوثيقها بكل سهولة وسرعة.وتأتي هذه الخطوة من جانب زين للتسهيل على زبائنها وتوفير أفضل الطرق للحصول على خدماتها بكافة أنواعها، ولتحسين تجربة مستخدمي متجرها الإلكتروني “Zain eShop” من خلال تبسيط عملية شراء الخطوط وتسجيلها وتوثيقها رقمياً، لا سيما خلال الظروف الحالية التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى التخلّص من المعاملات الورقية وتبادل الأوراق، ولتحسين معايير الأمان عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت، وتعزيز عملية التحوّل الرقمي التي بدأت زين بتطبيقها منذ أعوام.ويتيح تطبيق ”أنا مين“ - المتوفر مجاناً عبر متجري "Play store" و"App Store- الفرصة أمام الأفراد الأردنيين لإنشاء هوية ”أنا مين“ الرقمية بحيث تتم تعبئة البيانات الشخصية وتحميل صورة الهوية الشخصية وإثبات السكن والتوقيع المعتمد، ومن ثم يقوم التطبيق ومن خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعزيز الواقع بالقيام بعمليات تحديث عبر اتصال فيديو مع العميل، حيث يتم خلالها القيام بالمئات من آليات وعمليات التحقق والتعرّف وكشف التزييف ومطابقة المعلومات مع التوقيع وصورة الوجه والهوية والصورة الموجودة على الهوية وذلك في أجزاء من الثانية، وبعد انتهاء مكالمة الفيديو بنجاح للتعرف والتحقق من العميل، يتم إنشاء هوية ”أنا مين“ الرقمية الخاصة به على منظومة تم تطويرها باستخدام تقنيات البلوك تشين “Blockchain” وبحيث تصبح هوية ”أنا مين“ الرقمية الخاصة بالعميل ثابتة لا يمكن تغييرها، إذ تعتبر هذه الميزة واحدة من أهم مزايا تقنيات البلوك تشين الرقمية الأكثر أماناً في العالم، وبالتالي ستصبح بيانات الهوية الرقمية متاحة أمام المؤسسات المشاركة بمنصة ”عالم مين“ بعد حصول كل مؤسسة على موافقة العميل بالحصول على بياناته وحفظها.