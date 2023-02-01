شركة البوتاس العربية تعزز حضورها في أمريكا الجنوبية وتفتتح مكتباً تمثيلياً لها في البرازيل

الوكيل الإخباري - ضمن خططها الرامية إلى تعزيز تواجد منتجاتها من السماد البوتاسي في أكبر الأسواق الاستهلاكية على المستوى العالمي، أعلنت شركة البوتاس العربية على هامش مؤتمر الأسمدة الأمريكي اللاتيني الذي انطلقت أعماله الإثنين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عن إفتتاح مكتب تمثيلي لها في مدينة ساو باولو البرازيلية.



وحضر حفل الافتتاح، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، والسفير الأردني المعتمد لدى البرازيل الدكتور معن المساعدة، و الزبيتا كلاين الرئيس التنفيذي والمدير العام للجمعية الدولية للأسمدة، وعدد كبير من شركاء وزبائن الشركة في البرازيل ودول امريكا اللاتينية، إضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين في الشركة.



ويدعم افتتاح هذا المكتب الخطط الاستراتيجية لـ"البوتاس العربية" والمتمثلة في تعزيز المكانة الرائدة التي تحظى بها الشركة في أسواق الأسمدة العالمية التي تصدر إليها منتجاتها، حيث يعد السوق البرازيلي من أكبر الأسواق المستهلكة للبوتاس الأردني خصوصاً "الحبيبي الأحمر" ؛ الأمر الذي سيعزز من حجم الصادرات الأردنية وسيكون له الأثر الإيجابي على الميزان التجاري.



وأكد المهندس أبو هديب أن افتتاح مكتب تمثيلي لشركة البوتاس العربية في البرازيل سيمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها في السوق البرازيلي وأسواق دول أمريكا اللاتينية وتعزيز تواجدها وتقديم خدماتها التسويقية لشركائها وزبائنها في البرازيل والدول المجاورة لها، خصوصاً بعد أن شهدت صادراتها من مادة البوتاس الحبيبي الأحمر لهذه الدولة إقبالاً كبيراً من قبل المستوردين نظراً لجودتها ونقائها العاليين.



وبحسب المهندس أبو هديب، فإن التحديات الجيوسياسية والغذائية التي تشهدها دول العالم قد سلّطت الضوء على أهمية الأسمدة ودور شركة البوتاس العربية في تعزيز إمدادات الأسواق العالمية من مادة البوتاس كونها تمثل عاملاً رئيسياً في الحفاظ على توفر الحبوب والمنتجات الزراعية للمستخدمين النهائيين والزبائن.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إنّ افتتاح مكتب البرازيل يأتي ترجمة لخطط "البوتاس العربية" الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة كميات وأصناف الإنتاج لتوسيع قاعدة زبائنها المتنامية اقليميا وعالميا، وتنويع مصادر دخلها جغرافيا كأحد ركائز نمو أعمال الشركة.



وذكر الدكتور النسور أن المكتب التمثيلي في البرازيل سيقوم بإدارة مبيعات الشركة من البوتاس لهذا السوق الهام وخصوصاً البوتاس الحبيبي الأحمر والذي من المتوقع أن يزيد إنتاجه في شركة البوتاس العربية بعد دخول مشروع وحدة الرص الجديدة في الخدمة في العام 2023.



وأشار الدكتور النسور إلى الدور الرئيسي للحكومة الأردنية في دعم جهود الشركة في فتح الأسواق الجديدة للشركة من حيث تقديم التسهيلات اللازمة، مثمناً دور سفارتي البلدين في عمّان وبرازيليا وعلى رأسهم السفير البرازيلي في عمان روي أمارال والسفير الأردني في برازيليا الدكتور معن مساعدة.



من جانبه، أكد السفير الأردني في البرازيل الدكتور معن مساعدة أهمية هذه الخطوة نظرا لدورها المأمول في زيادة الصادرات الأردنية للبرازيل، مشيراً إلى أن البرازيل تعتبر من أكبر الدول ذات الإنتاج الزراعي المتنامي وأن إفتتاح " البوتاس العربية" لمكتبها الدائم في هذا السوق من شأنه محافظة الشركة على حصتها من هذا السوق الكبير الذي يزداد استهلاكه للأسمدة باطراد .



تجدر الإشارة إلى أن المكتب التمثيلي لشركة البوتاس العربية في البرازيل يعتبر المكتب التمثيلي الثالث والذي تم إنشاؤه خارج الأردن، وتنوي الشركة الاستمرار في تنفيذ خططها المستقبلية والتي تتمحور حول تعزيز توفير الأسمدة واستخداماتها بشكل مستدام بما ينعكس إيجابا على الأمن الغذائي العالمي.

اضافة اعلان













