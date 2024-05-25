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الوكيل الاخباري
 

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الأردنيون يحتفلون بعيد الاستقلال الـ 78

السبت، 25-05-2024 10:19 ص

شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثامن والسبعين

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الوكيل الإخباري- يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور وأعضاء الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في  الشركة برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله، وإلى الأسرة الهاشمية، و الشعب الأردني الوفي، بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين.اضافة اعلان


"وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الوطنية الغالية، نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة الأردن الحافلة بالإنجازات، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجهوده المخلصة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الأردن على الساحتين الإقليمية والعالمية".

"و نؤكد في شركة البوتاس العربية التزامنا بالمساهمة في بناء مستقبل مشرق للأردن، من خلال العمل الدؤوب والتفاني في خدمة الوطن والمواطن، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأردن قيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات".

كل عام والأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي بألف خير

 




 

 


 

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