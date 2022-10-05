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الأربعاء، 05-10-2022 09:32 ص

شركة امبراير بالتعاون مع الملكية الأردنية تُنظم رحلة ترويجية لعرض مزايا طائرة E195-E2 الحديثة

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الوكيل الإخباري - نظمت شركة امبراير البرازيلية، وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الثلاثاء رحلة خاصة إلى مدينة العقبة بهدف إتاحة الفرصة لفئات مختلفة من المسافرين تجربة إحدى طائرات امبراير من طراز E195-E2 الحديثة والمخصصة لخدمة الرحلات قصيرة المدى.اضافة اعلان


 شارك في الرحلة الترويجية نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي ورئيس القطاع التجاري في شركة امبرير البرازيلة ومسوؤلين من القطاع، وعدد من المسافرين الدائمين أعضاء برنامج "رويال كلوب"، ومجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ووفد من الصحفيين والإعلاميين.

وتٌعد طائرة E195-E2 من الطراز الحديث من الطائرات النفاثة ذات اقتصاديات التشغيل والصيانة منخفضة التكاليف والحجم المثالي لخدمة الرحلات القصيرة والإقليمية، كماتتميز الطائرة بخدمات فنية وتقنية فائقة الجودة من حيث التصميم، كما تمكن المسافرين من استخدام خدمات الإنترنت Wi-Fi خلال الرحلة والذيسيتيح للركاب قضاء أوقات مريحة ومفيدة أثناء السفر على الرحلات، سيما رجال الأعمال والطلبة والسياح.

وأكد المجالي ان الملكية الأردنية تحرص على بناء شبكة طيران إقليمية متينة من خلال العاصمة عمّان، وتستثمر في إمكانيات المملكة كمركز للنشاط الاقتصادي في المنطقة، مشيراً أن خطة التوسع العملياتي الجديدة تأتي بعد طي الشركة لصفحة سنوات من الركود الذي خلفته الظروف الإقليمية وأزمة فيروس كورونا.

وأضاف ان الملكية الأردنية منذ بداية العام الحالي قامت بإعادة فتح محطات جديدة كوبنهاجن وجنيف وزيورخ وميلانو وبانكوك ودشنت خطوط جوية جديدة مباشرة على شبكتها الجوية الى كل من انتاليا، شرم الشيخ وليون الفرنسية وتورنتو، فضلاً عن تمكين مسافري الشركة من السفر الى أكثر من 1100 محطة غير مباشرة عبر تحالف الطيران العالمي oneworld.

 




 

 


 

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