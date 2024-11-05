شركة "جورامكو" تعلن عن مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران 2024 لأول مرة

04:05 م

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الوكيل الإخباري- ستشارك الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، في معرض البحرين الدولي للطيران 2024 المرتقب، والذي يعد حدثاً هاماً ومرموقاً في مجال الطيران، والذي من المقرر أن يعقد خلال الفترة ما بين 13-15 تشرين الثاني من العام الجاري في قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين. اضافة اعلان





وتعتبر مشاركة "جورامكو" في نسخة المعرض لهذا العام الأولى لها. وتنطوي مشاركة "جورامكو" في المعرض على أهمية كبيرة كونها توفر لها فرصة قيمة من حيث آفاق التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين والشركاء التجاريين من أنحاء العالم وتحديداً من منطقة الخليج العربي.



وستسلط الشركة في إطار مشاركتها في المعرض الذي سيمتد على مدار ثلاثة أيام، الضوء على خبرتها، كما ستستعرض خدماتها المتميزة وذات المستوى العالمي في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، وذلك في الشاليه رقم A9.



هذا وسيعمل المعرض كمنصة تفاعلية تتيح للشركات المشاركة استضافة زوار أجنحتها في بيئة مهنية تحمل شعار الضيافة المؤسسية، كما تتيح لها التواصل مع الوفود العسكرية والمدنية الحاضرة، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية أمام الحاضرين من المشترين المحتملين وقادة المجال والأطراف المعنية والمهتمة.



وفي تعليق له على هذه المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "متحمسون للمشاركة للمرة الأولى في معرض البحرين الدولي للطيران، ومن مكانتنا كمزود رائد في قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية فإننا نفتخر بقدرتنا على تقديم حلول ذات مستوى عالمي وقادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، متطلعين في إطار مشاركتنا في المعرض لتسليط الضوء إقليمياً ودولياً على خبراتنا في هندسة وصيانة الطائرات."



ومن الجدير بالذكر أن معرض البحرين الدولي للطيران انطلق للمرة الأولى في عام 2010. وقد أقيمت آخر نسخة له في عام 2022، حيث استقبل أكثر من 46 ألف زائر واستقطب 186 شركة مشاركة. ومع نسخته لهذا العام، يواصل المعرض مسيرته، ليوفر منصة لا مثيل لها للتواصل التجاري بطرق مبتكرة ومخصصة، ضمن بيئة تركز على تحقيق التميز وتعزيز الروابط التجارية.