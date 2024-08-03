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شركة زين تهنئ بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسمو الأميرة رجوة الحسين
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسمو الأميرة رجوة الحسين




 

السبت، 03-08-2024 01:41 م
الوكيل الاخباري- ترفع شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، بمولودتهما الكريمة الأميرة إيمان، وتبارك لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بحفيدتهما، داعين الله العلي القدير أن يحفظها بحفظه ويكلأها بعين رعايته.
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