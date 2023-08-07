صن دايز تعلن عن عروض مميزة لرحلات الغردقة وصلالة

الوكيل الإخباري -

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6 ليالي و 7 ايام

8 ليالي و 9 ايام

اعلنت صن دايز للسياحة والسفر عن عروض مميزة لرحلات السفر للغردقة وصلالةسافر على صلالة لمدةالاقامة بفندق Tulip Inn Majanالسعر بالرحلة الثنائية للشخص الواحد: 1375 دينارالسعر بالرحلة الرباعية للشخص الواحد: 1100 ديناراو سافر لمدةالسعر بالرحلة الثنائية للشخص الواحد: 1570 دينارالسعر بالرحلة الرباعية للشخص الواحد: 1199 ديناراو سافر على الغردقة 3 ليالي و 4 ايام الاقامة بفندق ZAHABI Hotel Beach resorts بـ 340 دينارالعرض يشمل:التذاكر من عمان الى صلالةوجبة الافطارجميع الضرائب والرسومللحجز و الاستفسار عبر الهاتف (065525558)، أو من خلال واتساب (0777066018)