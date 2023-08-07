الإثنين 07-08-2023
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الإثنين، 07-08-2023 01:59 م

صن دايز تعلن عن عروض مميزة لرحلات الغردقة وصلالة

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الوكيل الإخباري - اعلنت صن دايز للسياحة والسفر عن عروض مميزة لرحلات السفر للغردقة وصلالةاضافة اعلان


سافر على صلالة لمدة 6 ليالي و 7 ايام 
الاقامة بفندق Tulip Inn Majan
السعر بالرحلة الثنائية للشخص الواحد: 1375 دينار
السعر بالرحلة الرباعية للشخص الواحد: 1100 دينار




او سافر لمدة 8 ليالي و 9 ايام 
السعر بالرحلة الثنائية للشخص الواحد: 1570 دينار
السعر بالرحلة الرباعية للشخص الواحد: 1199 دينار




او سافر على الغردقة 3 ليالي و 4 ايام الاقامة بفندق ZAHABI Hotel Beach resorts بـ 340 دينار


العرض يشمل:
التذاكر من عمان الى صلالة
وجبة الافطار
جميع الضرائب والرسوم

للحجز و الاستفسار عبر الهاتف (065525558)، أو من خلال واتساب (0777066018)

 




 

 


 

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