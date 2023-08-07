صن دايز تعلن عن عروض مميزة لرحلات الغردقة وصلالة

الوكيل الإخباري -
اعلنت صن دايز للسياحة والسفر عن عروض مميزة لرحلات السفر للغردقة وصلالةاضافة اعلان
سافر على صلالة لمدة 6 ليالي و 7 ايام
الاقامة بفندق Tulip Inn Majan
السعر بالرحلة الثنائية للشخص الواحد: 1375 دينار
السعر بالرحلة الرباعية للشخص الواحد: 1100 دينار
او سافر لمدة 8 ليالي و 9 ايام
السعر بالرحلة الثنائية للشخص الواحد: 1570 دينار
السعر بالرحلة الرباعية للشخص الواحد: 1199 دينار
او سافر على الغردقة 3 ليالي و 4 ايام الاقامة بفندق ZAHABI Hotel Beach resorts بـ 340 دينار
العرض يشمل:
التذاكر من عمان الى صلالة
وجبة الافطار
جميع الضرائب والرسوم
للحجز و الاستفسار عبر الهاتف (065525558)، أو من خلال واتساب (0777066018)