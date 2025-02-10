"طلبات مارت" تضاعف متعة وقيمة التسوق مع جوائز نقدية قيّمة خلال النصف الثاني من شهر شباط

الوكيل الإخباري- أعلنت "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حملة مكافآت مميزة تستمر من 16 إلى 28 شباط الجاري، وتفاجئ بموجبها 13 فائزاً من عملائها الذين أجروا طلباتهم عبر "طلبات مارت" خلال هذه الفترة بمنحهم قسيمة شراء مجانية بقيمة 199 دينار مخبأة داخل مشترياتهم، بواقع قسيمة لفائز واحد يومياً.

اضافة اعلان



وتقوم الحملة على سحوبات يومية، سيتمكن جميع العملاء من التأهل للدخول فيها تلقائياً مع كل طلب مهما كانت قيمته، ليحصل الجميع على قسائم مخبأة عند استلام طلباتهم، جميعها تحمل عبارة "حظاً أوفر" باستثناء القسيمة الوحيدة الفائزة التي ستكون من نصيب صاحب الحظ السعيد.