 
الإثنين 2025-02-10 03:57 م
 

"طلبات مارت" تضاعف متعة وقيمة التسوق مع جوائز نقدية قيّمة خلال النصف الثاني من شهر شباط

bhm
طلبات
الإثنين، 10-02-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حملة مكافآت مميزة تستمر من 16 إلى 28 شباط الجاري، وتفاجئ بموجبها 13 فائزاً من عملائها الذين أجروا طلباتهم عبر "طلبات مارت" خلال هذه الفترة بمنحهم قسيمة شراء مجانية بقيمة 199 دينار مخبأة داخل مشترياتهم، بواقع قسيمة لفائز واحد يومياً.

اضافة اعلان


وتقوم الحملة على سحوبات يومية، سيتمكن جميع العملاء من التأهل للدخول فيها تلقائياً مع كل طلب مهما كانت قيمته، ليحصل الجميع على قسائم مخبأة عند استلام طلباتهم، جميعها تحمل عبارة "حظاً أوفر" باستثناء القسيمة الوحيدة الفائزة التي ستكون من نصيب صاحب الحظ السعيد.


وتأتي هذه الحملة التي كلما ارتفع عدد مرات وحجم التسوق زادت فرص الفوز ضمنها، تقديراً من الشركة لعملائها على اختيارها كمنصة تسوق دائمة لهم، والتزاماً منها بإثراء تجربتهم معها. ويمكن للمستهلكين إجراء مشترياتهم بسهولة من خلال اختيار خدمة "طلبات مارت" عبر تطبيق "طلبات" الذي يمكن تحميله من متاجر أبل وجوجل بلاي ومتجر هواوي.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي الدنمارك تقترح شراء كاليفورنيا مقابل غرينلاند

ا

أخبار محلية تنشيط السياحة تستضيف وفداً من ممثلي مكاتب سياحة وسفر سعودية

لا

فن ومشاهير أحمد حلمي يواجه انتقادات حادة بعد تصريح أثار الجدل في موسم الرياض

ا

فن ومشاهير وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

4

المرأة والجمال خطوات فعّالة لتنظيف البشرة بالبخار في المنزل

الصقيع

الطقس الارصاد الجوية تكشف ادنى درجات حرارة سجلت خلال المنخفض الماضي

ت

خاص بالوكيل للأردنيين.. سعر أونصة الذهب اليوم 2085 دينار ​

محطة محروقات

أخبار محلية السماح بعمالة وافدة لمحطات المحروقات ووكالات الغاز



 




الأكثر مشاهدة