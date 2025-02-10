"طلبات مارت" تضاعف متعة وقيمة التسوق مع جوائز نقدية قيّمة خلال النصف الثاني من شهر شباط

وتقوم الحملة على سحوبات يومية، سيتمكن جميع العملاء من التأهل للدخول فيها تلقائياً مع كل طلب مهما كانت قيمته، ليحصل الجميع على قسائم مخبأة عند استلام طلباتهم، جميعها تحمل عبارة "حظاً أوفر" باستثناء القسيمة الوحيدة الفائزة التي ستكون من نصيب صاحب الحظ السعيد.
وتأتي هذه الحملة التي كلما ارتفع عدد مرات وحجم التسوق زادت فرص الفوز ضمنها، تقديراً من الشركة لعملائها على اختيارها كمنصة تسوق دائمة لهم، والتزاماً منها بإثراء تجربتهم معها. ويمكن للمستهلكين إجراء مشترياتهم بسهولة من خلال اختيار خدمة "طلبات مارت" عبر تطبيق "طلبات" الذي يمكن تحميله من متاجر أبل وجوجل بلاي ومتجر هواوي.
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