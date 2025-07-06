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طلبة "العلوم التطبيقية" يتصدرون عربيًا ويحتلون المركز الخامس عالميًا في مسابقة leHACK الدولية بفرنسا

طلبة "العلوم التطبيقية" يتصدرون عربيًا ويحتلون المركز الخامس عالميًا في مسابقة leHACK الدولية بفرنسا
طلبة "العلوم التطبيقية" يتصدرون عربيًا ويحتلون المركز الخامس عالميًا في مسابقة leHACK الدولية بفرنسا
 
الأحد، 06-07-2025 06:59 م
الوكيل الإخباري-   حقق طلبة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إنجازًا دوليًا جديدًا بحصول فريق الأمن السيبراني من كلية تكنولوجيا المعلومات على المركز الأول على مستوى الوطن العربي والخامس عالميًا في مسابقة leHACK العالمية، التي أُقيمت ضمن فعاليات مؤتمر دولي مرموق في مجال الأمن السيبراني في العاصمة الفرنسية باريس.اضافة اعلان


وشارك في المسابقة أكثر من 200 فريق من مختلف دول العالم، حيث تميز فريق الجامعة، والمكوّن من الطالبين حمزة عبدالرحيم وجميل عبدالله، في التعامل مع التحديات التقنية المعقدة التي طُرحت خلال المسابقة، وأظهر أداءً استثنائيًا عكَس مستوى الإعداد الأكاديمي والمهني الرفيع الذي يحظى به طلبة الجامعة.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز مكانة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة كحاضنة للإبداع والتميز في المجالات التقنية، ويؤكد جهودها المستمرة في دعم طلبتها وتطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، بما يتماشى مع التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل.

تبارك جامعة العلوم التطبيقية الخاصة لطلبتها هذا التفوق المشرف، وتؤكد التزامها الدائم في رعاية المواهب الشابة وتمكينهم من المنافسة والتميّز على الساحة الدولية.
 
 
gnews

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