الأربعاء 14-12-2022
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اتفاق على زيادة عدد المنتفعين من صندوق دعم الطالب
الحكومة تقرر تثبيت سعر الكاز خلال فصل الشتاء
تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين
جمعية البنوك الاردنية تؤجل اقساط القروض على المواطنين
أخبار الشركات
أخبار الشركات
عودة متميّزة لمركبة ’إم جي‘ الرياضية متعدّدة الاستعمالات MG RX5 الشهيرة
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات Wizz Air من لندن
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من7.1 مليون مسافر لغاية شهر تشرين الثاني 2022
السفير التشيلي يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
كورونا
كورونا
علماء يكتشفون: إصابة كورونا الحادة تشبه تأثير الشيخوخة على الدماغ!
السلالة الفرعية الأحدث من أوميكرون تراوغ المناعة
عودة طلاب صينيين للمنازل خوفا من تفشي فيروس كورونا
دراسة تربط خللا في القلب بالإصابة بفيروس كورونا
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بالدموع .. أب أردني يروي تفاصيل وفاة ابنه بحادث سير