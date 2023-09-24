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الأحد، 24-09-2023 01:25 م

فاين الصحية القابضة ترعى نسخة 2023 من قمة "اكسري السقف، لامسي السماء" لتمكين المرأة

Break the ceiling


الوكيل الإخباري - قدمت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، رعايتها البلاتينية لـ قمة "اكسري السقف، لامسي السماء Break the ceiling touch the sky®" – في الشرق الأوسط، والتي تعنى بتعزيز النجاح وتمكين المرأة.

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وشهدت القمة بنسخة هذا العام حضوراً هاماً من قبل 35 مؤسسة من أبرز وأهم المؤسسات وأكثرها تأثيراً على مستوى المنطقة والعالم، حيث ركزت على عدد من القضايا، بما في ذلك مبادئ القيادة والتنوع والشمولية وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بها.

 

وقد سجلت مجموعة فاين حضوراً بارزاً في القمة من خلال مشاركة رئيسها التنفيذي، جيمس مايكل لافيرتي، كمتحدث رئيسي، إلى جانب مشاركة رئيسة الموارد البشرية لدى المجموعة، كيرستي كوين بإلقاء كلمة لها. وقد سلط كل من لافيرتي وكوين خلال كلماتهما الضوء على ممارسات المجموعة المتعلقة بالمرأة والتزامها بتعزيز ثقافة التنوع والشمولية.


وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: "نلتزم في مجموعة فاين التزاماً راسخاً بتعزيز ثقافة الشمولية والتمكين، بالتركيز على دعم وتمكين المرأة، والدليل على ذلك هو رعايتنا للفعاليات التي تختص بذلك مثل قمة "اكسري السقف، لامسي السماء Break the ceiling touch the sky®"، والتي تساهم في خلق بيئات تدعم نجاح المرأة وتطورها في مكان عملها.

 

ومع انضمام المجموعة مؤخراً لمبادرة مبادئ تمكين المرأة التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن رعايتنا لهذه الفعالية ستخدم التزامنا بتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أعمالنا وجوانب عملياتنا."


ويذكر بأن مجموعة فاين الصحية القابضة هي أول مجموعة لتصنيع الورق الصحي في منطقة الشرق الأوسط تنضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما أنها من الأعضاء المؤسسين للشبكة الأردنية للميثاق العالمي، إلى جانب توظيفها لعدد من المدراء التنفيذيين الذين تميزوا بنيل التقدير من منظمات مجتمعية مرموقة لجهودهم في دعم وتمكين المرأة.

 

هذا وكانت مجموعة فاين قد عززت منذ وقت سابق معايير رعاية الموظفين لديها، بالتركيز على العنصر النسائي، عبر العديد من السياسات العصرية والميزات، بما فيها إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 16 أسبوع، وإجازة مدفوعة الأجر لموظفاتها في العديد من الحالات المتعلقة بالصحة النسائية، إلى جانب برامج دعم وإرشاد مهني.


 




 

 


 

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