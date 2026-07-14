فريق "إمكان الإسكان" يشارك في قطف محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله

وجاءت هذه المشاركة في ختام الدورة الزراعية الأولى ضمن دعم البنك لمشروع الزراعة المائية، الهادف إلى تحقيق الاستدامة المعيشية للأسر المستفيدة. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية الممتدة والمستمرة التي تجمع بنك الإسكان بجمعية دار أبو عبد الله منذ عام 2022، والتي تعكس التزام البنك عبر مظلة "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية بمساندة جهود الدار لتحويل الفئات المستهدفة إلى عناصر منتجة ومكتفية ذاتياً، استكمالاً للشراكة الطويلة مع تكية أم علي.
وقد قدم بنك الإسكان عبر "إمكان الإسكان" دعماً مباشراً لإنجاح هذا الموسم الزراعي عبر دعم تنفيذ دورتين زراعيتين خلال العام الحالي في مزرعة "الدار/ باب عمّان"، حيث شمل تغطية كلف البذار والتشتيل، وتوفير الأدوات الزراعية، والتدريب العملي للمشاركين. وفي خطوة تهدف إلى تطوير المشروع واستدامته، استكمل البنك دعمه مؤخراً بتقديم التمويل اللازم لإنشاء وتجهيز وحدة متكاملة لفرز وتغليف المحاصيل داخل المزرعة، والتي ستساهم فور تشغيلها في رفع الجودة والقيمة التسويقية للمنتجات وتسهيل بيعها لضمان عائد اقتصادي مستمر للأسر.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم والتمويل الإضافي المخصص لوحدة الفرز والتغليف في تعزيز استمرارية المشروع وتوفير مصدر دخل ثابت، يتيح استثمار العائدات في تمويل دورات زراعية مستقبلية تحقيقاً للأثر التنموي المستدام.
وشملت الفعالية مشاركة المتطوعين ميدانياً في عمليات القطاف وتجهيز المحاصيل، في تجسيد عملي لأهمية العمل التطوعي الذي يعد من الركائز الجوهرية لبرنامج "إمكان الإسكان"، والذي يواصل البنك تطويره وتوسيع نطاق أثره حيث شمل التمويل تشغيل 9 بيوت بلاستيكية.
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