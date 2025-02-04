فريق تويوتا جازو للسباقات يستهلّ موسم 2025 بفوزٍ مزدوج في رالي مونتي كارلو

الوكيل الإخباري- استهلّ فريق تويوتا جازو للسباقات موسم 2025 من بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات بأداء مذهل، حيث حقق فوزًا مزدوجًا في رالي مونتي كارلو، أحد أعرق الأحداث في رياضة سباقات السيارات وأبرزها.

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قدّم سيباستيان أوجييه، ومساعده فنسان لانديه، أداءً استثنائيًا على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 التي تحمل الرقم 17، ليُحقق فوزه العاشر في رالي مونتي كارلو، والثالث له مع فريق تويوتا جازو للسباقات. ويُمثّل هذا الانتصار أيضًا الفوز السادس لشركة تويوتا في هذا الرالي الشهير. وبالإضافة إلى ذلك، حقّق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن المركز الثاني على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 التي تحمل الرقم 33، مما عزز صدارة فريق تويوتا جازو للسباقات في البطولة عن فئة السائقين، وكذلك شركة تويوتا عن فئة المصنعين.



وفي تعليق له، قال آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: "حققنا بداية قوية لموسم 2025 بانتصارٍ تاريخي لسيباستيان، وهو فوزه العاشر في رالي مونتي كارلو. وحتى عام 2019، كان سيباستيان قد سجّل سلسلة مذهلة من ستة انتصارات متتالية في رالي مونتي كارلو مع فرق مختلفة. ومنذ انضمامه إلى تويوتا عام 2020، تناوب بين المركزين الأول والثاني كل عام.

وبالنظر إلى هذا النمط، كنت على يقين تام من أنه سيفوز هذا العام".

وأضاف تويودا قائلًا: "لنجعل هذا الموسم حدثًا مليئًا بالمتعة نعيشه من أعماق قلوبنا ضمن فريق واحد. وأدعوكم لمواصلة العمل بجدّ لنتمكّن من عيش هذا الإحساس الرائع مرة أخرى في رالي اليابان. وأنا واثق من أن ياري ماتي، وجوها، وجميع السائقين والمساعدين، وكل فرد في الفريق سيعملون معًا لتحقيق هذا الهدف. ولا تنسوا أن رالي اليابان هذا العام لن يكون الحدث النهائي".



شهد الرالي ظروفًا متنوعة للغاية، حيث جمع بين الطرقات الإسفلتية الجافة في جبال الألب الفرنسية التي تخلّلها أجزاء مغطاة بالجليد والطين والحصى. وقد مثّل هذا الحدث تحديًا كبيرًا للفرق التي كانت في طور التأقلم مع التحديثات التقنية لعام 2025، بما في ذلك إلغاء الوحدات المزودة بتقنية الشحن ‏الخارجي في سيارات فئة رالي1، بالإضافة إلى الظهور الأول لإطارات هانكوك.



واحتدم الصراع على الفوز طوال فترة السباق، وبلغ التشويق ذروته في المرحلة الأخيرة على طريق "كول دي توريني" الشهير. وانطلق أوجييه في اليوم الأخير في أجواء باردة وممطرة متقدمًا بفارق 20.3 ثانية عن إيفانز، مما جعل اختيار الإطارات عاملًا حاسمًا في تحديد نتيجة الرالي. واختار كلا السائقين أربعة إطارات شتوية مسننة وإطارين من نوع السوبر سوفت، وهو قرار أثبت فعاليته في التعامل مع الظروف الجليدية الصعبة للمرحلة التي انطلقت قبل الفجر.



وتميّزت مرحلة "باور" الأخيرة بظروف متقلبة، حيث جمعت بين المرتفعات الجافة، والأقسام الجليدية، والمنحدرات الزلقة. وتفوّق أوجييه على إيفانز بفارق ضئيل بلغ 0.215 ثانية، رغم أن إيفانز خرج قليلًا عن المسار ولامس الحاجز أثناء النزول.



وحقق أوجييه انتصاره الخامس عشر مع فريق تويوتا جازو للسباقات، ليعادل بذلك كلًا من زميله كالي روفانبيرا وبطل العالم مرتين كارلوس ساينز بوصفهما أكثر السائقين تحقيقًا للانتصارات في بطولة العالم للراليات مع شركة تويوتا. في المقابل، قدم إيفانز ومساعده سكوت مارتن انطلاقة قوية للموسم، حيث تصدرا تصنيف "Super Sunday"، مما أكسبهما خمس نقاط إضافية.



سيكون رالي السويد المحطة التالية من بطولة العالم للراليات، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 شباط، حيث ستُقام كامل فعالياته وسط تساقط للثلوج وتكون الجليد على الطرقات. يُذكر أن فريق تويوتا جازو للسباقات كان قد أدخل مسامير جديدة في إطارات السيارات لتعزيز ثباتها على الطرقات؛ مما يُمكّن السائقين والسيارات من تقديم سرعات ستكون من الأعلى هذا العام.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.