فريق تويوتا جازو للسباقات يضمن بطولة العالم بعد تحقيقه فوزاً ساحقاً في سباق فوجي 6 ساعات

الوكيل الإخباري - حقق فريق تويوتا جازو للسباقات فوزًا مزدوجًا شيّقًا في المركزين الأول والثاني وسط أجواء حماسية على أرضه في سباق فوجي 6 ساعات؛ ليُمكِّن شركة تويوتا من انتزاع اللقب الخامس للبطولة ضمن فئة المُصَنّعين في السباق قبل الأخير من بطولة العالم للتحمل لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

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وأمام عدد قياسي من الجمهور بلغ 54,700 مُشجع حقق كلٌ من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز الفوز بالمركز الأول على متن سيارة تويوتا GR010 الـ"هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم (7)، وذلك بعد منافسة شرسة ضد أقوى المتنافسين في هذه البطولة.

وحقق سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا نتيجة مثالية بحصولهم على المركز الثاني على متن سيارة تويوتا GR010 الـ"هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم (8)؛ إذ أنهوا السباق متأخرين بفارق 39 ثانية و119 جزءًا من الثانية فقط عن المركز الأول.



وعلّق كوجي ساتو، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ورئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات في أوروبا، قائلًا: "إن فوز سيارتي تويوتا GR010 رقم (7) ورقم (8) بالمركزين الأول والثاني في الجولة السادسة من الموسم في سباق فوجي 6 ساعات مميّز بالنسبة لنا، وكذلك لمشجعينا وشركائنا اليابانيين الذين يدعمون مشاركتنا في بطولة العالم للتحمل.

نتطلع دائمًا إلى تحسين سياراتنا من خلال رياضة سباقات السيارات وإسعاد عملائنا. وسنواصل مواجهة التحدي المتمثل في رسم المزيد من الابتسامات من خلال بطولة العالم للتحمل والمنافسة بكل قوتنا كفريق واحد في الجولة التالية في البحرين، التي تمثل السباق الأخير في هذا الموسم من البطولة".



واجه كونواي وبويمي منذ بداية السباق منافسة شرسة ضد بعض أقوى المتنافسين في هذه البطولة. واستمر الضغط في المراكز الأولى بعد التغييرات الأولى للسائقين التي جاءت بعد انقضاء ساعتين من زمن السباق. وسجل لوبيز أسرع دورة، بينما ضغط هيراكاوا بشدة من أجل إحراز التقدم.



واجتهد لوبيز في البحث عن طريقة لتجاوز السيارة المنافسة المتصدرة، وسرعان ما فُصلت المراكز الثلاثة الأولى بثانية واحدة فقط، بعد سلسلة من الدورات السريعة من هيراكاوا، الذي تجاوز لوبيز في النهاية قبل أن يتجاوز السيارة الأولى بحركة جريئة للانتقال إلى الصدارة.



شهدت تغييرات السائق الأخيرة تصدّر هارتلي، مع تمركز كوباياشي في المركز الثاني بفارق ضئيل. وكان كوباياشي الأسرع في المضمار، وسرعان ما تمكن من تجاوز زميله في الفريق. ووصل كوباياشي إلى خط النهاية بعد 229 دورة ليحقق فوز فريق تويوتا جازو للسباقات التاسع في 10 سباقات على حلبة سبيدواي في فوجي، ويعزز انتصارات الفريق التي تمتد إلى عام 2016. وعبر هارتلي الخط في المركز الثاني على متن سيارة تويوتا التي تحمل الرقم (8).



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



سيُختتم موسم بطولة العالم للتحمل لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات بسباق 8 ساعات في البحرين، والذي سيقام في 4 تشرين الثاني المقبل.







