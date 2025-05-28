الأربعاء 2025-05-28 06:26 م
 

كابيتال بنك يجدد شراكته الاستراتيجية مع قرى الأطفال SOS ويوسع نطاق دعمه ليشمل رعاية منزلين أسريين

كابيتال بنك
كابيتال بنك
 
الأربعاء، 28-05-2025 04:16 م

الوكيل الإخباري-   تعزيزاً لدوره المجتمعي المسؤول والمستدام، جدد كابيتال بنك اتفاقية شراكته ودعمه السنوي لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، ليعزز بذلك مساهمته في دعم ورعاية الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في الأردن.

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وتكتسب اتفاقية هذا العام أهمية خاصة احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس كابيتال بنك، حيث وسّع من مجال دعمه ليشمل رعاية منزلين أسريين كاملين ضمن قرى الأطفالSOS . يهدف هذا التوسع إلى دعم جهود الجمعية في توفير بيئة أسرية مستقرة وداعمة لعدد أكبر من الأطفال، تعزز نموهم وتطورهم بشكل صحي وسليم.


وتعقيباً على تجديد الدعم وتوسعته، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، على إيمان كابيتال بنك الراسخ بأهمية الاستثمار في مستقبل أطفال وشباب الأردن، خاصة الأطفال والشباب الذين فقدوا الرعاية الأسرية، موضحة أن استمرار دعم البنك وشراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنيةتأتي لتؤكد على هذا الالتزام، وتجسد قيم المسؤولية المجتمعية التي يتبناها.


من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، المهندس مصطفى الوشاح، عن شكره وتقديره العميق لكابيتال بنك على هذا الدعم المتجدد والسخي، والذي يعكس وعياً عالياً بدوره المجتمعي والمسؤول، مبيناً أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز قدرة الجمعية على الاستمرار في رسالتها، وتوسيع خدماتها لتشمل عدداً أكبر من الأطفال والشباب.  


يأتي هذا التجديد والتوسع في الدعم ليؤكد على العلاقة القوية والمستمرة بين كابيتال بنك وجمعية قرى الأطفال  SOSالأردنية، ويعكس الالتزام المشترك تجاه حماية ورعاية الأطفال والشباب الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل.

 
gnews

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